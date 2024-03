Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 9 marzo 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 9 marzo 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete persone buone e amichevoli con tutti, dovrete far attenzione a chi farà buon viso a cattivo gioco. C’è qualcuno che sta tramando alle vostre spalle, aprite gli occhi. A volte a essere troppo buoni si rischia di prendere delle fregature, perché vi metteranno in mezzo e poi dovrete sbrogliarvela da soli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 9 marzo 2024), Marte è in transito nel vostro cielo e questo vi influenzerà positivamente per quanto riguarda la sfera lavorativa. Finalmente riuscirete a dimostrare ciò che realmente valete.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, prestate attenzione ai sentimenti. Ultimamente state mettendo un po’ da parte il partner e giustamente ve lo potrebbe far notare. È ora di fare il punto della situazione. Coraggio. Inutile prendersela se qualcosa non va come vorreste. Rimboccatevi le maniche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sarà una giornata da dimenticare, cercate quindi di prendere tutto con le pinze. Una serie di imprevisti rovineranno un progetto a cui state lavorando da molto tempo mandando all’aria ogni occasione di svolta. Amore? È ora di agire. Dopo tanti anni insieme, è il momento di fare un passo in avanti importante. Magari un matrimonio o dei figli.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 9 marzo 2024), ci saranno un po’ di tensioni familiari a causa di un problema che vi portate dietro da almeno un anno. Restate fermi sulle vostre idee e vedrete che gli altri, prima o poi vi seguiranno. Ma non esagerate.

PESCI

Cari Pesci, la giornata di sabato sarà all’insegna dell’amore e della passione. Avrete forza ed energia da vendere e questo vi porterà tante novità sul fronte professionale. Se andrete avanti così, i successi non tarderanno ad arrivare.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 MARZO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: ottime notizie dal fronte lavorativo. Valutate nuove proposte, contratti e collaborazioni.