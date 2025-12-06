Icona app
Ultimo aggiornamento ore 04:00
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 6 dicembre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 6 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 6 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, vivrete un fine settimana di inizio dicembre molto equilibrato. Nel corso delle prossime ore di questo 6 dicembre sarà possibile trovare un giusto compromesso tra esigenze personali e lavoro. In amore, è un buon momento per rinsaldare i legami.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 6 dicembre 2025), il fine settimana sarà intenso e appassionato. Cercate di sfruttare l’energia emotiva per migliorare i rapporti con le persone care. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore potrebbero arrivare conferme importanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vivrete un fine settimana di dicembre dinamico e pieno di stimoli. Nel corso delle prossime ore sarà importante non disperdere le energie e focalizzarsi su ciò che conta davvero. E’ tempo di chiarezza e di scelte decisive.

oroscopo paolo fox oggi

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore di questo 6 dicembre 2025 dovrete affrontare qualche difficoltà, ma con pazienza e determinazione supererete tutto. Non lasciatevi scoraggiare dagli ostacoli e guardate avanti con fiducia. In ambito sentimentale, potrebbero nascere nuove speranze.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 6 dicembre 2025), fine settimana ricco di idee e progetti. Questo è il momento giusto per esprimere la propria creatività e cercare nuove soluzioni ai problemi. In amore, sono possibili novità interessanti.

PESCI

Cari Pesci, il weekend sarà un momento di grande sensibilità. Prendetevi cura di voi stessi e a non trascurate le vostre emozioni. Nel corso delle prossime ore di questo dicembre sarà importante circondarsi di persone positive e affidabili.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: fine settimana ricco di idee e progetti. Questo è il momento giusto per esprimere la propria creatività. 

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 1-7 DICEMBRE 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
