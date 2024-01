Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 13 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, sabato 13 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore avete bisogno di prendervi un momento per riflettere e sul lavoro aspettatevi una bella proposta ma prima di accettare contrattate bene. Vedrete che ci saranno ottime opportunità di successo. Dovete solo essere più sereni e decisi. Vedrete che tutto si aggiusta e non rimarrete delusi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 13 gennaio 2024), in amore bisogna mantenere la calma e non farsi prendere dalla foga di risolvere tutto subito. Sul lavoro attenzione a non litigare con gli altri. Ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è arrivato il momento di scambiare due parole con il partner e capire cosa c’è che non va. Sul lavoro siete in attesa di risposte. Capite se ci sono opportunità di successo, di aumenti, di rinnovi contrattuali. D’altronde anno nuovo vita nuova. O almeno così si spera. Rimboccatevi le maniche e non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, risentirete di un po’ di fatica in amore, c’è qualcosa che vi disturba ma dovete capire qual è la sua origine. Sul lavoro bisogna recuperare il tempo perso ed essere più produttivi. Vedrete che ci saranno ottime opportunità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 13 gennaio 2024), è arrivato il momento di buttarsi in amore se vi piace qualcuno. Sul piano lavorativo non siete del tutto soddisfatti di quanto guadagnate. Rimboccatevi le maniche. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

PESCI

Cari Pesci, attenzione a qualche piccolo litigio con il partner e sul lavoro attenzione a qualche collega che potrebbe colpirvi alle spalle. Vedrete che ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo. Presto ci saranno novità tanto attese. Rimboccatevi le maniche. Vedrete che ci saranno ottime opportunità di successo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: attenzione a qualche piccolo litigio con il partner, ma in generale sarà presto il momento di una svolta e di grandi successi.