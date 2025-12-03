Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 3 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la buona posizione di Sole, Marte e Venere nel corso delle prossime ore di questo 3 dicembre 2025 riporterà una certa serenità nella vostra vita dopo un periodo di grande nervosismo. Venere vi darà una grossa mano anche a gestire eventuali conflitti in amore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 3 dicembre 2025), con Giove, Mercurio e Saturno nel segno siete voi i veri leader dello zodiaco in questa prima parte di dicembre. Questo è il momento delle grandi scelte che potrete fare in tutta serenità e con grande lucidità. Coraggio!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in queste ore di inizio dicembre state beneficiando di una situazione astrologica propizia con Sole, Mercurio e Marte a vostro supporto che vi aiuteranno a portare avanti i vostri progetti. Periodo preparatorio in vista dell’estate del prossimo anno che si preannuncia davvero ricca di spunti e di novità. Datevi da fare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in queste ore siete a caccia di conferme per l’amore e per il lavoro. Con Mercurio favorevole e Marte che lo diventerà a partire da metà di dicembre, si sta preparando per voi una fase di rilancio. Delegate agli altri quelle cose che non spettano a voi. Coraggio: abbiate fiducia in chi lavora con voi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 3 dicembre 2025), con questa bella Luna favorevole e Venere non più opposta, questo inizio di dicembre sarà davvero molto invitante per molti di voi. Stanno per arrivare momenti interessanti che culmineranno nella giornata di venerdì.

PESCI

Cari Pesci, spesso riuscite a creare o a vedere dei problemi dove in realtà non ci sono. Giove sarà attivo nel segno fino alla prossima primavera e questo vi aiuterà a venire a capo di alcune situazioni che per voi sono motivo di afflizione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: con Giove, Mercurio e Saturno nel segno siete voi i veri leader dello zodiaco in questa prima parte di dicembre.