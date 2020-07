Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 15 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 15 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi – 15 luglio 2020 – sarà una giornata positiva per il vostro segno secondo Paolo Fox, in particolare per i sentimenti, emozioni positive: avete bisogno soltanto di questo per rimettervi in piedi, potreste anche organizzare una bella sorpresa al vostro partner. Sul lavoro meglio evitare di prendere decisioni affrettate.

SCORPIONE

Cari Scorpione, fate attenzione al vostro rapporto con gli altri in questa delicata fase lunare, il satellite è opposto e potrebbe creare alcuni problemi, meglio non rivangare troppo il passato, non soffermatevi sui fantasmi…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nella giornata di oggi – 15 luglio – potreste avere qualche dubbio in amore, evitate discussioni accese, piuttosto una conversazione con toni pacati potrebbe aiutare a calmare le acque e a risolvere i problemi. Evitate episodi di nervosismo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, favoriti i nuovi incontri, fate però attenzione: se qualcuno vi interessa per davvero, fate il primo passo, l’audacia verrà premiata. Nella vita di coppia occhio alle provocazioni poco gradite. Attenzione alta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox la giornata di oggi – 15 luglio – sarà un po’ agitata, meglio essere cauti e agire in punta di piedi, soprattutto se avete a che fare con segni del Toro o dell’Acquario, potrebbero mettere in discussione tutto quello che esce dalla vostra bocca. Evitate contrasti.

PESCI

Cari Pesci, approfittate della giornata di oggi per terminare le cose lasciate in sospeso, questioni di cuore, appuntamenti medici, insomma non slittate più e cercate di capire cosa volete, dove state andando. Poco chiara anche la situazione professionale.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: favoriti i nuovi incontri, non lasciatevi provocare. Attenzione alte durante la giornata.

