Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 10 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana di ripresa ed energia crescente. Ti senti finalmente più deciso, pronto a dire ciò che pensi. In amore torna un po’ di passione, ma non pretendere tutto e subito. Sul lavoro, idee vincenti… basta non correre troppo. Il cielo è più equilibrato: torna una certa serenità emotiva. In amore qualcuno ti osserva da tempo. Sul lavoro stai costruendo bene: non sottovalutare le tue capacità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 dicembre 2025), un periodo di riflessione costruttiva. Sei più prudente del solito, ma questo ti permette di fare scelte sagge. Amore dolce ma lento: evita gelosie inutili. Bene i progetti professionali a lungo termine.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana frizzante: torna la voglia di parlare, muoverti, creare. In amore è un cielo dinamico, con qualche sorpresa piacevole. Sul lavoro, nuove collaborazioni da valutare: ascolta l’istinto.

CANCRO

Cari Cancro, un po’ di emozioni altalenanti, ma anche tanta sensibilità che diventa forza. In amore puoi chiarire ciò che non andava. Sul lavoro, prudenza: non farti prendere dall’ansia dei risultati. Nel lavoro sei rigoroso e intuitivo: sfrutta bene questo mix.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 dicembre 2025), finalmente ritrovi la tua grinta naturale. Sei al centro della scena e puoi ottenere conferme. In amore torna il gioco delle seduzioni. Sul lavoro, arriva un riconoscimento atteso: mantieni l’umiltà.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di riordino: vuoi sistemare tutto, dagli impegni ai sentimenti. In amore serve un po’ più di leggerezza. Professione: arrivano risposte importanti, ma non stressarti per i dettagli.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: periodo di riordino: vuoi sistemare tutto, dagli impegni ai sentimenti. In amore serve un po’ più di leggerezza.