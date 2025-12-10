Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 10 dicembre 2025

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 10 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, settimana di ripresa ed energia crescente. Ti senti finalmente più deciso, pronto a dire ciò che pensi. In amore torna un po’ di passione, ma non pretendere tutto e subito. Sul lavoro, idee vincenti… basta non correre troppo. Il cielo è più equilibrato: torna una certa serenità emotiva. In amore qualcuno ti osserva da tempo. Sul lavoro stai costruendo bene: non sottovalutare le tue capacità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 dicembre 2025), un periodo di riflessione costruttiva. Sei più prudente del solito, ma questo ti permette di fare scelte sagge. Amore dolce ma lento: evita gelosie inutili. Bene i progetti professionali a lungo termine.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, settimana frizzante: torna la voglia di parlare, muoverti, creare. In amore è un cielo dinamico, con qualche sorpresa piacevole. Sul lavoro, nuove collaborazioni da valutare: ascolta l’istinto.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
CANCRO

Cari Cancro, un po’ di emozioni altalenanti, ma anche tanta sensibilità che diventa forza. In amore puoi chiarire ciò che non andava. Sul lavoro, prudenza: non farti prendere dall’ansia dei risultati. Nel lavoro sei rigoroso e intuitivo: sfrutta bene questo mix.

oroscopo paolo fox oggi

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 10 dicembre 2025), finalmente ritrovi la tua grinta naturale. Sei al centro della scena e puoi ottenere conferme. In amore torna il gioco delle seduzioni. Sul lavoro, arriva un riconoscimento atteso: mantieni l’umiltà.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, periodo di riordino: vuoi sistemare tutto, dagli impegni ai sentimenti. In amore serve un po’ più di leggerezza. Professione: arrivano risposte importanti, ma non stressarti per i dettagli.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: periodo di riordino: vuoi sistemare tutto, dagli impegni ai sentimenti. In amore serve un po’ più di leggerezza.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 8-14 DICEMBRE 2025
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 10 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 10 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 10 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, mercoledì 10 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 10 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 10 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 10 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 9 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 9 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 9 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 9 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 9 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 8 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Ricerca