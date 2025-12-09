Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 9 dicembre 2025
OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 9 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:
Cari Bilancia, quella di oggi, martedì 9 dicembre, per voi sarà una giornata di equilibrio e charme. È il momento di valorizzare relazioni importanti e consolidare rapporti professionali. La creatività è stimolata e si potranno trovare soluzioni brillanti a problemi complessi.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 9 dicembre 2025), state vivendo una fase intensa e trasformativa. Cercate di affrontare cambiamenti con coraggio. Le emozioni nel corso delle prossime ore di questa giornata saranno forti e profonde.
Cari Sagittario, cercate di uscire dalla routine ed esplorare nuove strade, soprattutto sul piano culturale e sociale. In amore, l’entusiasmo sarà contagioso, ma serve anche un po’ di pazienza… Calma e sangue freddo. Mordetevi la lingua prima di dire una parola di troppo.
Cari Capricorno, questo periodo richiede concentrazione e disciplina. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di raggiungere i vostri scopi senza distrazioni. La famiglia rappresenta un punto di forza e di conforto.
Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 9 dicembre 2025), dovete bilanciare indipendenza e collaborazione. Le relazioni sociali saranno particolarmente stimolanti nel corso delle prossime ore. Una buona comunicazione aiuterà a risolvere eventuali malintesi.
Cari Pesci, state vivendo una settimana di metà dicembre ricca di intuizioni. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante restare concentrati per non perdere opportunità importanti. In amore, i sentimenti saranno profondi e sinceri.
Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: settimana ricca di intuizioni.