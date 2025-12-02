Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 2 dicembre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 2 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 2 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le prime due settimane di questo mese di dicembre saranno molto favorevoli in particolare per chi sta cercando di rimettersi in pista. Non è detto che un progetto recente abbia espresso il massimo delle proprie potenzialità anche perchè dovrete fare i conti con Giove contrario…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 dicembre 2025), dal 15 di questo mese in poi le stelle premieranno chi vuole dimenticare dei tristi trascorsi. Dicembre potrebbe portare delle soluzioni interessanti. Venere non sarà più opposta e questo vi aiuterà ad avere più chance di ritrovare l’armonia perduta.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
GEMELLI

Cari Gemelli, le opposizioni planetarie nel corso delle prossime ore potrebbero causarvi qualche piccolo grattacapo in questi primi giorni di dicembre. Dovrete cercare di rivedere i vostri conti oppure gestire meglio i vostri soldi. Anche in amore ci sarà una piccola revisione da fare.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
CANCRO

Cari Cancro, i primi giorni del mese di dicembre che è appena iniziato porteranno una grande voglia di rimettersi in gioco. Il 2025 è stato un anno propizio per chi ha iniziato una storia d’amore o per chi ha scelto di andare a convivere. Giove ha portato indubbiamente fortuna a chi ha desiderato consolidare una unione. Le stelle vi invitano ad essere più intraprendenti e determinati. Coraggio: datevi da fare.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 dicembre 2025), nei prossimi mesi ci saranno tutte le condizioni per avere successo. Dicembre porterà molti vantaggi e tante opportunità soprattutto a coloro che svolgono la libera professione o un lavoro autonomo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
VERGINE

Cari Vergine, tendete a rimuginare sulle situazioni passate e finite per riflettere troppo e dormire poco e male. Il transito dissonante di Venere porterà ancora delle incomprensioni. Anche Marte in posizione ambigua potrebbe farvi avvertire sensazioni spiacevoli che non avevate mai provato prima.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: le prime due settimane di dicembre saranno molto favorevoli soprattutto per chi sta cercando di rimettersi in pista.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 1-7 DICEMBRE 2025
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca