Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 2 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 2 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, le prime due settimane di questo mese di dicembre saranno molto favorevoli in particolare per chi sta cercando di rimettersi in pista. Non è detto che un progetto recente abbia espresso il massimo delle proprie potenzialità anche perchè dovrete fare i conti con Giove contrario…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 dicembre 2025), dal 15 di questo mese in poi le stelle premieranno chi vuole dimenticare dei tristi trascorsi. Dicembre potrebbe portare delle soluzioni interessanti. Venere non sarà più opposta e questo vi aiuterà ad avere più chance di ritrovare l’armonia perduta.

GEMELLI

Cari Gemelli, le opposizioni planetarie nel corso delle prossime ore potrebbero causarvi qualche piccolo grattacapo in questi primi giorni di dicembre. Dovrete cercare di rivedere i vostri conti oppure gestire meglio i vostri soldi. Anche in amore ci sarà una piccola revisione da fare.

CANCRO

Cari Cancro, i primi giorni del mese di dicembre che è appena iniziato porteranno una grande voglia di rimettersi in gioco. Il 2025 è stato un anno propizio per chi ha iniziato una storia d’amore o per chi ha scelto di andare a convivere. Giove ha portato indubbiamente fortuna a chi ha desiderato consolidare una unione. Le stelle vi invitano ad essere più intraprendenti e determinati. Coraggio: datevi da fare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 2 dicembre 2025), nei prossimi mesi ci saranno tutte le condizioni per avere successo. Dicembre porterà molti vantaggi e tante opportunità soprattutto a coloro che svolgono la libera professione o un lavoro autonomo.

VERGINE

Cari Vergine, tendete a rimuginare sulle situazioni passate e finite per riflettere troppo e dormire poco e male. Il transito dissonante di Venere porterà ancora delle incomprensioni. Anche Marte in posizione ambigua potrebbe farvi avvertire sensazioni spiacevoli che non avevate mai provato prima.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: le prime due settimane di dicembre saranno molto favorevoli soprattutto per chi sta cercando di rimettersi in pista.