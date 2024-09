Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 17 settembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 17 settembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Venere sta per entrare nel vostro segno, niente paura: l’amore è dietro l’angolo. Per quanto riguarda il lavoro, nel corso delle prossime ore potrebbero esserci piccoli contrasti, ma nulla di irrisolvibile: affrontateli con diplomazia.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 17 settembre 2024), la giornata sarà ideale per i nuovi incontri: apritevi a nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per voi stessi, evitando di stressarvi troppo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore non sarete del tutto soddisfatti della vostra relazione, ma dovrete affrontare la questione al più presto per evitare che si complichi ulteriormente. Per quanto riguarda il lavoro, le soddisfazioni sono dietro l’angolo: siate pazienti e perseveranti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non è un buon periodo per l’amore. Potreste vivere qualche contrasto con la vostra metà: cercate di non esasperare la situazione. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di iniziare nuovi progetti che potrebbero darvi una spinta in avanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 17 settembre 2024), la giornata promette bene per i sentimenti: godetevi i momenti di serenità con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, vi toccherà scendere a compromessi, ma questo vi permetterà di ottenere risultati concreti.

PESCI

Cari Pesci, questa giornata è ideale per i sentimenti: vivete appieno le emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano belle novità, anche se potrebbero richiedere un po’ di impegno e dedizione.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 16 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: giornata ottima in amore, sotto tutti i punti di vista. Approfittatene per ottenere grandi cose.