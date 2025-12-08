Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 8 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 8 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore di questo 8 dicembre 2025 cercate di prendere l’iniziativa, soprattutto nel lavoro. Marte favorisce decisioni rapide e coraggiose. È il momento di agire con determinazione. La settimana porta una ventata di passione e intensità, con Venere che stimola i sentimenti. Coraggio: buttatevi in nuove avventure.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 8 dicembre 2025), stabilità e riflessione la faranno da padrone. Sarà utile concentrarsi su progetti a lungo termine, soprattutto quelli che riguardano la sicurezza finanziaria. La pazienza sarà la chiave per superare eventuali ostacoli che si paleseranno davanti a voi.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana che prende il via oggi, 8 dicembre, si presenta ricca di opportunità comunicative. Cercate di sfruttare la buona posizione di Mercurio per avanzare in trattative e colloqui. L’attenzione deve essere posta sul non disperdere energie in troppe direzioni.

CANCRO

Cari Cancro, la sensibilità è al centro delle vostre previsioni astrologiche. Cercate di dedicare più tempo a voi stessi e alle relazioni più intime. È un buon momento per risolvere vecchie tensioni familiari e ritrovare armonia. Capitolo lavoro: la creatività sarà un punto di forza. Rimboccatevi le maniche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 8 dicembre 2025), energia e voglia di emergere caratterizzeranno le prossime ore. Le stelle favoriscono iniziative coraggiose e la voglia di mettersi in mostra. È importante però mantenere un equilibrio, evitando conflitti inutili.

VERGINE

Cari Vergine, la Vergine è chiamata a riflettere su priorità e obiettivi durante le prossime ore di questo 8 dicembre. Dovete rivedere strategie di lavoro. Potrebbero emergere piccole tensioni da gestire con diplomazia, specie nella vita privata. La salute richiede attenzione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 8 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: cercate di prendere l’iniziativa, soprattutto nel lavoro.