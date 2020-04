Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 13 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, lunedì 13 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, il guru delle stelle vi invita a fare attenzione perché avete la Luna in opposizione. Cercate allora di non prendervela troppo se qualcosa non va come vorreste. Rimandate dunque alcune decisioni importanti per quando le cose andranno meglio. Approfittatene adesso per riposarvi e rilassarvi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, in arrivo grandi emozioni, sia per quanto riguarda l’amore che la passione. Se siete single, potreste vivere ottime opportunità e nuovi incontri. Nel lavoro se in passato avete preso dei rischi, ora è il momento di raccogliere i frutti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox arriva per voi il momento di una svolta. Dopo un periodo difficile inizia infatti la fase di recupero che vi vedrà di nuovo protagonisti. Riprendete in mano la vostra vita e superate le tensioni degli ultimi giorni. Grandi emozioni in amore, mentre sul lavoro potrebbe esserci qualche tensione: cambiamenti in vista?

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox siete particolarmente nervosi e agitati. L’irascibilità la dovete però saper contenere, altrimenti rischiate di litigare inutilmente con chi vi circonda. Evitate quindi tensioni sia sul lavoro sia in famiglia che con il partner. D’altronde è un periodo difficile per tutti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox la giornata di oggi vi vede particolarmente stanchi e nervosi. Bene gli incontri, soprattutto per chi è single ed in cerca di nuove esperienze ed emozioni. Nel lavoro potrebbero esserci discussioni e tensioni, per cui cercate di mantenere la calma.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 13 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 13 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 13 aprile 2020

PESCI

Cari Pesci, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi vi invita a cancellare ricordi del passato e legami che ormai vi fanno solo soffrire. Voltate pagina ed andate avanti, altrimenti non riuscirete a progettare con entusiasmo il futuro. Avete meno cose da fare, ma quelle che vi restano impegnatevi a portarle a termine con entusiasmo e impegno.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: dopo un periodo davvero difficile, è il momento di riprendere in mano la vostra vita e progettare il futuro. Avete tutte le carte in regola per fare bene.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE