Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 7 marzo 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 7 marzo 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, potreste sfruttare questo momento per riavvicinarvi a qualcuno che non sentite da un po’ di tempo. Per quanto riguarda il lavoro, Marte è in aspetto attivo: sono buone le prospettive per il futuro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 marzo 2024), l’energia nelle prossime ore sarà buona per l’amore: sarete in grado di programmare nuovi progetti. Per quanto riguarda il lavoro, Urano è nel vostro segno e porta desiderio di cambiamento. Rivoluzioni in vista? Di sicuro sono in arrivo nuovi contratti per chi è in proprio.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore ci sono lenti miglioramenti, la Luna è nel vostro segno ma permangono tensioni tra i separati. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo conferme. Chi ha fatto praticantato per tanto tempo e si è impegnato avrà una bella sorpresa.

CANCRO

Cari Cancro, per tanto tempo avrete Venere opposta: ora finalmente arrivano delle belle novità. Anche sul lavoro la tensione è ormai alle spalle, se siete stati fermi per tanto finalmente si recupera. Coraggio, si riparte!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 7 marzo 2024), attenzione in amore: Venere ha iniziato un transito polemico, le cose potrebbero non andare come volete voi o come avete immaginato. Lavoro? Ci vuole pazienza anche qui, inoltre potreste dover rivedere alcuni accordi.

VERGINE

Cari Vergine, la situazione è fiacca, debole… Potrebbe essere necessario che facciate solo l’indispensabile in amore. Nelle prossime ore sarete intolleranti a causa della Luna dissonante. Tenete duro, passerà presto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 MARZO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: perché non riavvicinarvi a qualcuno che non sentite da un po’ di tempo?