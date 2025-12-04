Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 4 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 4 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le stelle in queste ore di dicembre 2025 stimolano la passione, ma possono anche generare tensioni, in particolare se ci sono dubbi legati al lavoro o alla sfera personale che vengono riversati nel rapporto. Lavoro: alcuni hanno dovuto chiamare un avvocato, rivedere i conti con un commercialista, questo Giove insidia già da mesi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 dicembre 2025), chi cerca nuove storie d’amore deve attivarsi subito. La Luna del 6 del mese accende le emozioni, tuttavia uno stato di agitazione eccessivo può provocare ansie inutili anche nelle relazioni consolidate. Lavoro: Giove sempre a favore, se siete in un ruolo di comando attenzione a non farvi dei nemici solo perché avete paura delle critiche o non volete ascoltare quello che hanno da dirvi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se siete single e senza responsabilità familiari, il periodo favorisce incontri romantici intensi. Nei matrimoni o nei legami stabili, possono emergere emozioni positive, fatta eccezione per la giornata di venerdì che sarà sottotono, ma solo lievemente. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni potrebbero rinunciare a incarichi per concentrarsi su novità che richiedono tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo è un periodo in cui l’amore non è protagonista, come ben sapete è sempre il lavoro ad essere nei vostri pensieri. Venere sta per farvi una sorpresa perché proprio la vigilia di Natale entrerà nel vostro segno, donando grinta, energia e buona capacità nei rapporti. Lavoro? E’ possibile ricevere buone notizie, potreste discutere (o avere già deciso) per un nuovo ruolo, nuove alleanze.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 4 dicembre 2025), il cielo favorisce il dialogo e la complicità con il partner. Momenti romantici e divertenti si alterneranno a dialoghi profondi, consolidando il legame con chi amate. Lavoro: qualche dubbio e ansia per arretrati o routine potrebbero emergere. Il desiderio di cambiare stile, lavoro o ambiente è forte.

PESCI

Cari Pesci, volete mettere alla prova qualcuno? Giove protegge il segno, ma sembra che qualche tensione salti fuori, soprattutto tra giovedì e venerdì. Lavoro? Siete al centro dell’attenzione di tutti. State molto attenti alla vostra immagine, e vorreste anche sfruttare questo periodo per avere qualcosa in più.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: le stelle stimolano la passione, ma possono anche generare tensioni.