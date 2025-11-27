Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 27 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 27 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, torna una piacevole sensazione di armonia interiore, quasi un allineamento tra ciò che pensi e ciò che senti. Non è il caso di affrettare decisioni: le risposte giuste stanno maturando, e arriveranno senza forzature. In amore si avverte un recupero dopo giorni un po’ disordinati. Possibili novità per la casa o per un progetto familiare che da tempo chiedeva attenzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 27 novembre 2025), giornata dalle sfumature intense, come ami tu. Qualcosa si muove sotto traccia: una parola lasciata in sospeso, una conversazione attesa da tempo, un’intuizione che ti guida nella direzione giusta. Nel lavoro le trattative vanno affrontate con lucidità, evitando inutili rigidità. In amore c’è profondità, ma tieni a bada la gelosia: rischia di offuscare ciò che di bello sta nascendo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, hai voglia di aria nuova, movimento, cambiamenti, e oggi questa energia si sente con più forza. La giornata si presta a nuove idee o a piccoli spostamenti che ti ricaricano. Nel lavoro potrebbe arrivare una notizia incoraggiante. In amore brillano spontaneità e simpatia, qualità che ti rendono irresistibile. L’unica accortezza: non promettere ciò che non sei certo di mantenere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, determinazione e lucidità procedono di pari passo. Puoi mettere un punto fermo a una questione che trascini da tempo, o avviare un progetto concreto. La giornata è favorevole anche per occuparsi di aspetti finanziari o burocratici. In amore serve un po’ più di morbidezza: dietro la tua fermezza c’è un cuore che merita di essere mostrato, ogni tanto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 27 novembre 2025), creatività in primo piano. Le idee arrivano fluide e spesso fuori dagli schemi, come piace a te. È una giornata che ispira contatti, scambi, conversazioni stimolanti. In amore si avverte un po’ di irrequietezza, ma anche la voglia di novità e di un dialogo più spontaneo. Un messaggio o un invito potrebbe sorprenderti.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità sfuma verso il romantico e il sognante, ma senza perdere il contatto con la realtà. Nel lavoro serve concretezza, ma la tua intuizione ti suggerisce la strada giusta. In amore ritrovi dolcezza e complicità, con un piccolo sogno che sembra avvicinarsi. Concediti qualche momento di calma: ti farà bene.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: creatività in primo piano. Le idee arrivano fluide e spesso fuori dagli schemi, come piace a te.