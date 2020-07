Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 2 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 2 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox, è un buon momento per risolvere qualche controversia amorosa, visto che la Luna favorisce le riconciliazioni e l’armonia di coppia. Sul lavoro sono invece favoriti nuovi contatti e collaborazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (2 luglio), i single dovrebbero attendere il fine settimana per lanciarsi in corteggiamenti e proposte, mentre coloro che sono stabilmente in coppia dovrebbero accelerare se intendono fare sul serio. Lavoro? Momento positivo.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si preannunciano giornate particolarmente emozionanti, dove potrete passare dall’amore alla rabbia in poco tempo. Sul lavoro, però, evitate le tensioni: non favorirebbe il vostro percorso di carriera.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (2 luglio 2020), potrebbero esserci proposte importanti da parte del partner e voi avete voglia di fare sul serio quindi ne sarete entusiasti… Sul lavoro potete impegnarvi di più.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, Luna e Venere sono dalla vostra parte e fanno tirare il vento nella giusta direzione per quanto riguarda amore e lavoro. Siete pieni e soddisfatti di come stanno andando le cose.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, c’è malinconia e frustrazione in queste prime giornate di luglio, ma presto vedrete un recupero. Cercate di lasciarvi alle spalle il passato.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: è un buon momento per risolvere qualche controversia amorosa.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 2 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 2 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 2 luglio 2020