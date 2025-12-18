Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 18 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 18 dicembre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, il cielo parla di recupero. Dopo giornate tese, ritrovi lucidità. In amore puoi chiarire un malinteso, nel lavoro evita di strafare. Meglio un passo sicuro che dieci impulsivi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 dicembre 2025), giornata più morbida. Le emozioni scorrono meglio e anche i rapporti migliorano. In amore c’è voglia di stabilità. Sul lavoro una soluzione arriva quando smetti di forzare.

GEMELLI

Cari Gemelli, sei al centro dell'attenzione. Ottimo momento per comunicare, scrivere, parlare. In amore torna il gioco, nel lavoro una chiamata può fare la differenza. Energia alta.

CANCRO

Cari Cancro, ritrovi serenità. Qualcosa che ti ha ferito perde importanza. In amore c’è più comprensione, nel lavoro puoi fidarti di una persona. Serata rassicurante. Attenzione all’orgoglio. Non tutti sono contro di te. In amore serve più dolcezza, nel lavoro una critica può aiutarti a crescere. Giornata di riflessione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 18 dicembre 2025), attenzione all’orgoglio. Non tutti sono contro di te. In amore serve più dolcezza, nel lavoro una critica può aiutarti a crescere. Giornata di riflessione.

VERGINE

Cari Vergine, giornata utile per sistemare questioni pratiche. Mente lucida, ma cuore un po’ distante. In amore non chiuderti. Sul lavoro ottima organizzazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 18 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: giornata più morbida. Le emozioni scorrono meglio e anche i rapporti migliorano.