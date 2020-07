Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 16 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 16 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, fate attenzione a quello che dite oggi, potrebbe essere frainteso e creare malintesi. Siete un po’ agitati, dovreste provare a rilassarvi un po’. Sul lavoro oggi – 16 luglio – servirà maggiore concentrazione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, oggi – secondo Fox – andrà molto meglio per quanto riguarda i sentimenti: la Luna non è più in opposizione e riuscirete a superare alcuni scogli con il partner. Sul lavoro finalmente riuscirete ad ottenere buoni risultati.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (16 luglio), per voi si prospetta una giornata tesa e nervosa, in cui i sentimenti sono un po’ agitati e potrebbero esserci dei conflitti con il partner. Attenzione anche sul lavoro dato che la Luna è in opposizione…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si prospetta una giornata intrigante e interessante per quanto riguarda le emozioni e i sentimenti. Favoriti i nuovi contatti. Sul lavoro meglio tagliare con le situazioni che non vi piacciono più.

ACQUARIO

Cari Acquario, dovete verificare un rapporto d’amore: c’è da capire quanto vale e se volete ancora continuare. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, per quanto riguarda il lavoro nei prossimi giorni potrebbe arrivare una bella e importante novità.

PESCI

Cari Pesci, giornata nervosa in amore, con la Luna negativa: fate attenzione alle polemiche e alle discussioni con il partner. Oggi cercate di non persistere con gli errori, piuttosto pensate a quello che non va. Evitate lo stress.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: giornata intrigante e interessante per quanto riguarda le emozioni…

