Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 11 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 11 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo momento il vostro benessere fisico e mentale occupa un ruolo di primo piano. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno da prendere delle decisioni importanti che dovrete cercare di fare in totale serenità senza farvi condizionare da pressioni esterne.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 gennaio 2024), nel corso delle prossime ore ci saranno delle situazioni un po’ complicate da affrontare anche perché qualcuno potrebbe parlare male di voi e questo potrebbe alquanto irritarvi. Amore? E’ questo il momento giusto per dare una svolta al vostro futuro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, attenzione nel lavoro: sta per arrivare qualche proposta interessante, soprattutto per coloro che stanno cercando da tempo una nuova occupazione. In amore, grazie al supporto di Venere, prosegue quella fase molto propizia soprattutto per le giovani coppie.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state uscendo da una fase di intenso lavoro e di grande sofferenza anche a causa dei tanti impegni che si sono concentrati in pochi giorni. Lavorare duramente per voi non rappresenta di certo un problema, ma alcune volte anche voi andate in tilt. Nel weekend cercate di dedicare più tempo alla famiglia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 gennaio 2024), sono in arrivo delle opportunità molto interessanti soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Il mese di febbraio sarà piuttosto propizio per chi sta cercando una nuova occupazione. Dovrete prepararvi fin da adesso per farvi trovare pronti.

PESCI

Cari Pesci, finalmente torna un po’ di serenità nella vostra vita. Ci sarà modo di ritrovare una certa armonia anche in ambito familiare. Dovreste cercare di muovervi sempre con grande prudenza anche perché non è questo il momento giusto per i colpi di testa.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: in arrivo novità sul lavoro. Amore? Prosegue l’ottima fase per le coppie!