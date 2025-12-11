Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 11 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, giovedì 11 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo porta equilibrio e una certa serenità interiore. Le giornate scorrono più leggere, e questo ti aiuta a gestire relazioni e situazioni che fino a poco tempo fa creavano tensione. Potresti sentirti attratto da nuove persone o da nuove esperienze che stimolano la tua curiosità. La fortuna accompagna le tue scelte, soprattutto se riesci a mantenere calma e diplomazia. È un momento favorevole per consolidare rapporti, avviare collaborazioni o semplicemente dedicarti a ciò che ti rende felice.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 dicembre 2025), sei in una fase di trasformazione positiva. Le emozioni sono intense, e questo ti spinge a chiarire vecchi dubbi o incomprensioni. È un periodo ideale per chi vuole fare scelte importanti o dare una svolta significativa alla propria vita. La tua capacità di analisi è molto acuta, quindi sfruttala per risolvere situazioni complicate. Le giornate sono dense di energia e intuizione: ascolta il tuo istinto, ma non trascurare la prudenza. Piccoli segnali potrebbero indicare nuove opportunità da cogliere.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la settimana porta voglia di libertà e movimento. Sei attratto da nuove esperienze e incontri stimolanti che ampliano i tuoi orizzonti. La mente è attiva e l’energia buona, ma attenzione a non disperdere troppe forze: scegli con cura dove investire il tuo tempo. Le relazioni personali possono sorprendere, con momenti di complicità inattesi. Sul fronte pratico, opportunità professionali o progetti creativi trovano terreno fertile se sei organizzato e deciso. La fortuna sorride a chi osa, ma con prudenza.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vivi giornate intense ma produttive. La determinazione è la tua arma migliore: riesci a portare avanti progetti complessi e a ottenere riconoscimenti. In amore, desideri chiarezza e sicurezza, e le relazioni consolidate possono rafforzarsi. Chi è solo potrebbe sentirsi pronto a fare passi importanti. Sul fronte pratico, la costanza e la pazienza premiano i tuoi sforzi: è un periodo in cui le basi che stai costruendo oggi daranno risultati concreti domani.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (giovedì 11 dicembre 2025), la tua mente è aperta e pronta a nuove esperienze. Senti il bisogno di cambiare qualcosa nella tua vita, liberarti da vecchie abitudini o affrontare situazioni diverse. Le relazioni sono stimolanti e, se sei single, incontri interessanti possono nascere in modo inaspettato. Sul fronte pratico, le idee innovative trovano spazio se riesci a concretizzarle con metodo: attenzione a non lasciare tutto a metà. È un periodo che premia chi osa pensare fuori dagli schemi, con un pizzico di prudenza.

PESCI

Cari Pesci, il periodo è intenso sul piano emotivo e creativo. La sensibilità è forte e può aiutarti a capire meglio gli altri e te stesso. Le relazioni richiedono delicatezza: aprirsi senza idealizzare troppo può portare grandi soddisfazioni. Le giornate sono favorevoli per chi lavora con intuizione o creatività: nuovi progetti, idee artistiche o iniziative personali trovano terreno fertile. La fortuna ti sorride se segui il cuore ma senza trascurare la realtà concreta.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 11 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: vivi giornate intense ma produttive. La determinazione è la tua arma migliore.