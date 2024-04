Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 21 aprile 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, domenica 21 aprile 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, non potete fare tutto ciò che avete in mente per questa giornata di fine aprile. Spalmate i vostri numerosissimi impegni su più giorni altrimenti rischiate di farvi annegare dallo stress e dall’ansia. Staccate la spina!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 21 aprile 2024), le stelle vi aiutano e invitano a risolvere diversi problemi. In particolare per quanto riguarda i rapporti interpersonali si sono create piccole tensioni che è meglio tenere a sotto controllo accuratamente in questo periodo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete come sempre grande volontà e tanta voglia di fare e mettervi in gioco ma in questo periodo le energie scarseggiano… Riposate e tirate il fiato: presto sarete pronti a ripartire con maggior forza e incisività. Fidatevi. Riposo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non sono messe in discussione le coppie che vanno avanti da tempo ma per quelle nate da poco questo fine settimana potrebbe essere turbolento… Per alcune addirittura definitivo… Riflettete a fondo sulla persona amata e la relazione in generale. Dovreste tirare giù delle conclusioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 21 aprile 2024), finalmente sarà possibile cambiare vita e dare un calcio alle abitudini, in particolare quelle cattive. Siate pronti a cercare nuovi spazi e nuove opportunità, con la consapevolezza del vostre qualità. Sicurezza in voi stessi. Coraggio, potete farcela.

PESCI

Cari Pesci, alcuni rapporti sembrano un po’ più complicati da gestire in queste ore… Il consiglio è quello di tendere la mano a chi vuoi bene realmente. State vicino a queste persone: ne gioveranno loro, ma anche voi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: le stelle vi aiutano e invitano a risolvere diverse problematiche.