Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 13 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 13 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – domenica 13 settembre 2020 – sarà una giornata piuttosto complessa e confusa. Faticate a capire cosa davvero vogliono gli altri da voi, e guai a chi prova a parlarvi di prima mattina! Miglioramenti evidenti nella seconda parte della giornata. Sul piano professionale ci sono alcuni ritardi, e poi di lavorare anche di domenica proprio non ce la fate!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di oggi – 13 settembre – sarà una giornata piuttosto sottotono, specie in amore. Se le cose finora non sono andate come vi sareste immaginati, preparatevi perché se possibile le cose peggioreranno ulteriormente. Difficile infatti trovare un’intesa con il partner. Chi è single invece potrebbe fare piacevoli incontri. Sul lavoro è il caso di accettare un’eventuale mediazione. Valutate pro e contro prima di accettare.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi sarà una giornata molto positiva e piena di novità e sensazioni piacevoli in arrivo. Godete del transito favorevole della Luna, che è preziosa consigliera, soprattutto se dovete prendere decisioni importanti. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti con coraggio e dimostrate il vostro interesse, magari organizzando qualcosa di speciale. Sul lavoro potete avviare nuovi progetti.

CANCRO

Cari Cancro, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox vivrete una giornata sottotono e all’insegna dell’apatia, soprattutto in serata. Potrebbe nascere qualcosa di speciale e piacevole a livello sentimentale, soprattutto per i single. Sul lavoro avete molti problemi da risolvere: cercate di lasciarvi scivolare maggiormente le cose addosso e non prendervela per ogni cosa.

LEONE

Cari Leone, si prevedono giornate favorevoli per le coppie storiche che vogliono vivere qualcosa di speciale. Dal pomeriggio tornerete ad avere la Luna favorevole: approfittatene. La vostra testa è presa da tanti pensieri che vi tolgono il sonno, sia a livello lavorativo che familiare. Bene la salute con Venere e Luna nel segno.

VERGINE

Cari Vergine, oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox preparatevi ad una giornata davvero positiva. D’altronde è domenica, per cui approfittatene per staccare la spina e ricaricare le pile. Cercate di non parlare a sproposito, altrimenti qualcuno potrebbe offendersi. Sul lavoro avete voglia di cambiare aria e cercare nuove avventure e stimoli. Valutate eventuali opportunità, calcolando pro e contro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata all’insegna del relax ma ottima anche per valutare nuovi progetti sul lavoro.

