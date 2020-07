Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 12 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 12 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 12 luglio – in amore si tira finalmente un sospiro di sollievo: inizia una fase di recupero e potreste anche fare qualche bel progetto con la persona giusta. Sul lavoro si prospetta una scelta importante.

TORO

Cari Toro, per la giornata di oggi le stelle sono particolarmente favorevoli per chiarire una questione d’amore a cui tenete molto: approfittane, ma cercate di non essere testardi su alcune cose. Sul lavoro si può ripartire alla grande.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (12 luglio 2020), le storie appena iniziate potrebbero trasformarsi in qualcosa di molto di più importante in pochissimo tempo. Avete la Luna e Venere dalla vostra parte.

CANCRO

Cari Cancro, cercate di essere cauti in amore, i sentimenti oggi sono un po’ difficili da gestire. Se dovete lavorare, evitate le discussioni e fate attenzione a persone dell’Ariete e del Capricorno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, Luna e Venere sono dalla vostra parte in serata: approfittane per amare! Particolare feeling con Ariete e Sagittario. Nuovi progetti sul lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si prospetta una giornata di metà luglio positiva in amore, potete fare dei progetti con una persona da cui vi sentite molto coinvolti. Se dovete affrontare un discorso di lavoro, è un buon momento per farlo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: Luna e Venere sono dalla vostra parte, sopratutto durante la serata: date spazio all’amore.

