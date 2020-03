Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 27 marzo 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 27 marzo 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, è un momento perfetto per chi è solidamente in coppia e non ha situazioni di crisi da gestire. L’amore va alla grande, quindi chi vuole mettere la quinta può farlo. Sul lavoro invece siete un po’ stressati e pensate a un cambiamento.

SCORPIONE

Scorpione, qualche miglioramento, ma ancora non siete pronti a dirvi felici e sereni. In amore dovete fare molta attenzione a gestire pensieri e azioni, perché la situazione è ancora molto instabile. Sul lavoro vorreste arrivassero maggiori soddisfazioni, ma non è il periodo giusto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, dovrete aspettare che si arrivi u po’ più in là con questa primavera per poter vedere miglioramenti concreti nella vostra vita, sentimentale e professionale. Fate attenzione ai passi falsi, potrebbero costarvi molto nella giornata di domani.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ci saranno riappacificazioni per quelle coppie che hanno avuto una brutta discussione o vissuto un periodo di crisi, quindi preparatevi a un fine settimana romantico. Sul lavoro raccogliete i vostri meritati frutti.

ACQUARIO

Acquario, nella giornata di domani avrete molta concentrazione da mettere sul lavoro, visto che avete in agenda un impegno importante per la vostra carriera futura. In amore si raccomanda cautela, il partner non può avere una pazienza infinita, andategli più incontro.

PESCI

Cari Pesci, c’è bisogno di recuperare un po’, energia e ottimismo. Sul lavoro le cose vanno anche bene, ma non siete pienamente soddisfatti di voi stessi. In amore siate più audaci e sfidate un momento non proprio favorevole, ne sarete ricompensati.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 27 MARZO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: la giornata di domani sarà favorevole, soprattutto se il vostro cambio di atteggiamento vi permetterà di prendere le cose con maggiore positività ed ottimismo.

