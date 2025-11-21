Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 22 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, hai bisogno di equilibrio, e le stelle ti supportano: oggi puoi bilanciare i tuoi bisogni con quelli degli altri. In amore, una conversazione ti dà la libertà di esprimere desideri che tenevi dentro. Potresti scoprire che il compromesso non è una sconfitta, ma una soluzione intelligente. Sul lavoro, collabora: lavorare in team ti porta vantaggi concreti, anche economici.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 22 novembre 2025), intensità e profondità sono le parole chiave per te oggi. Non hai paura di scavare nella verità, anche se fa male: è il momento di fare pulizia. In amore, se qualcosa non va, potresti volerlo affrontare di petto: usala come occasione di rinascita. Sul lavoro, la tua intuizione è potente: fidati di quello che senti, anche se non sembra “logico”. Potrebbero emergere alleanze importanti o rivalità da gestire con cautela.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sei pronto per il cambiamento: l’avventura ti chiama, ma non è il momento di partire a casaccio. Valuta con pragmatismo i rischi prima di lanciarti. In amore, c’è voglia di libertà: se sei in coppia, il dialogo è fondamentale per non ferire l’altro; se sei solo, potresti cercare un incontro significativo. Le stelle favoriscono anche i viaggi mentali: nuove idee, progetti, magari uno studio o un corso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la responsabilità ti pesa, ma tu la porti con determinazione. Giornata buona per prendere decisioni che hanno long‑term value. In amore, potresti avere il desiderio di costruire qualcosa di solido: non avere fretta, ma agisci con costanza. Sul lavoro, la tua testardaggine è un punto di forza, ma fai attenzione a non chiuderti troppo: ascolta anche chi ha opinioni diverse, potrebbero darti buoni spunti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 22 novembre 2025), sei in una fase creativa e rivoluzionaria: nuove idee, progetti insoliti, visioni future. Non reprimere la tua originalità, ma coltivala. In amore, potresti essere attratto da qualcosa di non convenzionale o inaspettato: segui il cuore, ma mantieni un minimo di razionalità. Sul lavoro, è il momento di pensare “fuori dagli schemi”: potresti proporre qualcosa che sorprende e funziona.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità è la tua forza oggi: percepisci ciò che gli altri non dicono e puoi trasformare le emozioni in intuizioni. In amore, questa sensibilità ti rende molto empatico, ma fai attenzione a non caricarti delle emozioni altrui: proteggiti. Sul lavoro, potresti essere utile come mediatore o consigliere: la tua visione “ponte” può risolvere tensioni o aprire nuove possibilità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: sei in una fase creativa e rivoluzionaria: nuove idee, progetti insoliti, visioni future.