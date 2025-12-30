Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 31 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, Marte e il Sole possono provocare momenti di tensione ma non siete troppo ansiosi nè pensierosi o sfiduciati: non serve tenere tutto sotto controllo per stare bene. Organizzate il capodanno in un ambiente raccolto e sereno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 31 dicembre 2025), stelle promettenti in questa settimana ma la Luna opposta rende questa giornata non così vivace… Siete impegnati in diversi progetti e programmi, il successo dipenderà dalle vostre capacità di azione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questo cielo vi permette vi volare alto con la fantasia, caratteristica fondamentale per avere stimoli continui ed emozioni nuove. C’è stato un momento, di recente, in cui tutto sembrava crollarvi addosso e avete anche pensato di mollare progetti importanti e promettenti…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete tante cose da fare in questo periodo, forse anche troppe… Siete al centro dell’attenzione, quindi non potete mollare, ma cercate di dosare bene le energie e magari di dilatare i tempi, specialmente se avete a che fare con progetti ambiziosi e prospettive importanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 31 dicembre 2025), siete un po’ tesi e questa sensazione può influire profondamente i vostri pensieri (e azioni): l’agitazione si tramuta poi in tanta energia, cercate di gestirla con attenzione e di “soffocare” eventuali voglie rivoluzionarie.

PESCI

Cari Pesci, avete prospettive incoraggianti, anche chi ha avuto visibilità nelle ultime settimane già ora si trova sulla cresta dell’onda e sta vivendo un gran momento. L’inizio del 2026 vi vedrà raccogliere i frutti di tutto l’impegno profuso.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: avete prospettive incoraggianti.