Ultimo aggiornamento ore 12:09
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 29 dicembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 29 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 29 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dopo tensioni e scelte difficili, inizi a ritrovare armonia. Il lavoro richiede diplomazia, qualità che non ti manca. In amore torna il desiderio di condividere: le coppie solide fanno progetti, i single devono lasciarsi andare senza paura del giudizio. Belle occasioni sociali.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 29 dicembre 2025), trasformazione in atto. Sei in una fase potente, ma anche delicata. Le stelle ti spingono a chiudere ciò che non funziona più, soprattutto sul piano emotivo. Nel lavoro puoi ottenere molto, ma serve strategia. In amore passione altissima: attenzione solo a gelosie e parole troppo taglienti.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di ripartire, di guardare lontano. Le stelle ti invitano a osare, ma con un minimo di organizzazione in più. Sul lavoro arrivano idee nuove, forse un cambiamento o una proposta diversa dal solito. In amore hai bisogno di stimoli: se ti senti bloccato, parlane apertamente. Viaggi favoriti, anche mentali.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, determinazione e responsabilità. Stai costruendo qualcosa di importante, anche se la fatica si fa sentire. Le stelle premiano la costanza: risultati in arrivo, soprattutto sul lavoro. In amore sei più chiuso del solito, ma chi ti ama davvero sa aspettarti. Concediti qualche momento di leggerezza in più.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 29 dicembre 2025), cielo creativo e anticonformista. Idee fuori dagli schemi, voglia di cambiare regole e abitudini. Sul lavoro potresti sorprendere qualcuno con una scelta coraggiosa. In amore hai bisogno di libertà e comprensione: evita rapporti troppo soffocanti. Amicizie importanti, una in particolare può diventare qualcosa di più.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità amplificata, ma anche grande intuizione. Le stelle parlano di sogni che tornano a farsi sentire. Sul lavoro segui l’istinto, ma resta con i piedi per terra. In amore c’è dolcezza: chi è in coppia ritrova complicità, chi è solo può vivere un incontro romantico, quasi “destinico”.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: cielo creativo e anticonformista. 

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca