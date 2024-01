Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 15 gennaio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 15 gennaio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore avrete modo di conoscere qualcuno di interessante e sul lavoro, attenzione, potreste essere un po’ insoddisfatti, forse qualcosa non sta andando secondo i piani. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche. Ci saranno ottime opportunità di successo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 15 gennaio 2024), in amore l’istinto sa sempre tutto prima della ragione quindi fidatevi di lui. Sul lavoro arriveranno proposte da valutare con cura. Valutate pro e contro prima di accettare. Poi sennò vi pentirete.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questa giornata l’amore andrà a gonfie vele quindi lasciatevi andare. Sul lavoro tutto procede al meglio, quindi continuate così. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore bisogna recuperare un po’ di energie e capire bene quali sono i vostri sentimenti. Sul lavoro possibili progetti all’orizzonte.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 15 gennaio 2024), in amore meglio lasciarsi il passato alle spalle e sul lavoro c’è un po’ di stanchezza ma presto arriveranno belle soddisfazioni.

PESCI

Cari Pesci, attenzione in amore, cercate di capire se siete davvero innamorati o no. Sul lavoro le stelle sono dalla vostra parte. Il successo è dietro l’angolo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: in amore dovete essere cauti e capire se la persona che vi sta affianco è quella giusta o no. Siete davvero innamorati? Fatevi qualche domanda.