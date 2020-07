Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 30 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 30 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata positiva per l’amore, anche i single potrebbero fare incontri interessanti, sul lavoro bisogna fare attenzione, non lanciatevi in polemiche sterili, rischiate di ingigantire soltanto i problemi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’amore procede bene secondo Paolo Fox, anche chi è single può valutare di rimettersi in gioco, non rimanete fermi in attesa che le occasioni piovano dal cielo, se non si fa nulla per cercarlo state tranquilli che arriverà lo stesso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quello che state vivendo non è il periodo ideale per l’amore secondo il guru delle stelle, fate attenzione alle polemiche, potrebbero mettervi contro qualcuno. Migliora invece la situazione dal punto di vista professionale, non sottovalutate gli incontri.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’amore in questo periodo potrebbe complicarsi secondo Paolo Fox, ad agosto potrebbero subentrare dei problemi nelle coppie già instabili. Sul lavoro invece considerate di più le possibilità per il vostro futuro, per i risultati però bisognerà attendere.

ACQUARIO

Cari Acquario, ritagliatevi del tempo per voi stessi, riposate e rilassatevi di più, avvertite molta stanchezza in questo periodo. Sul lavoro va tutto come vorreste, non perdetevi d’animo.

PESCI

Cari Pesci, il vostro stato d’animo non è delle migliori, siete facilmente irritabili, in amore meglio rimandare le decisioni a tempi migliori. Il lavoro potrebbe essere fonte di stress e stanchezza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: l’amore procede bene, ci si può rimettere in gioco.

