Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 25 settembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 25 settembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, desiderio di equilibrio e armonia, ma anche qualche sfida da affrontare. Nei rapporti personali, se c’è stato un malinteso, è il momento di chiarire: la comunicazione è favorita. Sul lavoro, potresti dover mediare tra due posizioni opposte: la tua diplomazia sarà preziosa. In amore, emozioni in crescita, soprattutto per chi ha voglia di rimettersi in gioco.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 25 settembre 2025), settimana intensa e passionale. Hai una grande forza interiore e la usi per trasformare situazioni complicate in opportunità. In amore, non mancano le emozioni forti: se una storia è finita, ora puoi guardare avanti con maggiore serenità. Sul lavoro, idee vincenti, ma serve pazienza per realizzarle.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ecco una settimana di apertura e novità. Se ci sono stati momenti di stallo, ora si riparte. La tua voglia di avventura ti porta a fare nuove conoscenze o a pensare a un viaggio. In amore, più leggerezza: se una storia ti pesa, potresti sentirti pronto a cambiare rotta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana importante per i progetti professionali. Anche se la fatica si fa sentire, i risultati sono concreti. In amore, qualche discussione, ma solo se si trascura il partner: dedica più tempo ai sentimenti. Weekend favorevole per le relazioni sociali.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 25 settembre 2025), hai tante idee e voglia di rivoluzionare qualcosa della tua vita. Sul lavoro, però, non tutto può cambiare dall’oggi al domani: prenditi il tempo di pianificare. In amore, emozioni in crescita: i single possono fare un incontro che scuote.

PESCI

Cari Pesci, settimana romantica e creativa. Ti senti più ispirato e puoi usare questa energia per un progetto artistico o per dare più colore alla tua vita. In amore, sogni a occhi aperti, ma anche qualche bella conferma concreta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

