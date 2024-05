Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 26 maggio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 26 maggio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, buona e potete finalmente avere qualcosa di più dalla sfera amorosa. Sul lavoro ci sono tanti stimoli, soprattutto per chi cerca cose nuove.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 26 maggio 2024), questo imminente mese di giugno vedrà molti pianeti entrare nel vostro segno. L’amore migliorerà e il lavoro porterà belle risposte e anche un cambiamento se lo si desidera.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sfruttate questa giornata per recuperare in amore e se lo desidera può anche iniziare a guardarsi intorno verso nuovi lidi. Il lavoro favorisce i nuovi contatti. Vedrete che prima o poi tutto si aggiusta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, potrete fare chiarezza in questo fine settimana grazie al transito della luna nel segno. Sul lavoro state aspettando una promozione che potrebbe arrivare. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 26 maggio 2024), nei prossimi giorni dovreste iniziare ad agire. C’è voglia di amare e adesso avrete l’opportunità di farlo davvero. Sul lavoro Giove e Saturno favorevoli aiutano.

PESCI

Cari Pesci, dovete ponderare bene sulla vostra situazione sentimentale. Se non c’è sintonia nella coppia, inutile andare avanti. Sul lavoro c’è voglia di fare e anche di iniziare dei nuovi lunghi progetti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: date una svolta alla vostra vita. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani, ma rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusta. Insomma, acqua in bocca e sangue freddo.