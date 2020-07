Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 19 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 19 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna è contraria nella giornata di domani e questo provocherà qualche problema sulla tabella di marcia, avvertirete una forte stanchezza, soprattutto mentale. Anche sul lavoro la situazione non è delle migliori, prendetevi del tempo per riflettere.

SCORPIONE

Cari Scorpione, nella giornata di domani Sole, Luna e Mercurio saranno dalla vostra parte secondo il guru delle stelle, l’amore procede bene, qualche piccolo intoppo non deve scoraggiarvi, lasciate perdere le discussioni accese.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nella giornata di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovrete fare molta attenzione soprattutto se avete intenzione di relazionarvi con gli altri, mantenete la calma ed evitate il contrasto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di domani sarà una giornata mogia per il vostro segno, avvertite una profonda stanchezza e la Luna non è dalla vostra parte, questo potrebbe acuire alcune problematiche in amore che avevate tralasciato di recente.

ACQUARIO

Cari Acquario, nonostante il forte nervosismo che accuserete nella giornata di domani, dovrete però sfruttare al meglio questa domenica di luglio, potreste avere in mente alcuni cambiamenti radicali da voler mettere in atto, se avete una relazione stabile parlatene con il partner.

PESCI

Cari Pesci, nel campo professionale avete voglia di cambiare pagina, siete stufi del solito modus operandi, avete bisogno di nuovi brividi, quella di domani potrebbe essere la giornata ideale per mettere in atto alcune nuove idee.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: le stelle sono dalla vostra parte e vi aiuteranno in amore.

