Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 29 novembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 29 novembre 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, ora più che mai il destino è nelle vostre mani. Qualche amore di vecchia data può dare segnali di crisi, dovete vigilare attentamente perché specie a fine settimana perché qualcosa potrebbe andare storto…, scatti di ira o delusione per un recente problema. Per quanto riguarda il lavoro, esiti buoni per chi ha in mente qualche passo avanti nello studio, per gli studenti universitari.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 29 novembre 2024), nel corso di questi ultimi mesi ci sono stati veramente tanti problemi da affrontare. Chissà che qualcuno non sia incappato nel desiderio di una trasgressione. Per quanto riguarda il lavoro, cambiamenti in corso già da tempo per chi ha una propria attività. Questo è il periodo che aspettavate per chiudere situazioni ambigue.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo sarà un periodo di riflessione. Un lato positivo è la vostra sensibilità più accentuata, non precludetevi nulla, specialmente per quello che riguarda l’amore. E’ un momento adatto per verificare i legami, per emozionarsi con qualcosa di nuovo. Per quanto riguarda il lavoro, Giove nel segno permette vittorie ma a costo di sacrificio, evidentemente ancora non avete le redini delle situazioni in mano.

CANCRO

Cari Cancro, un incontro in un ambiente insolito con una persona nuova può diventare una storia d’amore. Queste stelle favoriscono soprattutto le persone che cercano amicizie part-time. Per quanto riguarda il lavoro, avete preso qualche decisione in merito a cambiamenti importanti. Ora sarà necessario riflettere.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 29 novembre 2024), avete voglia di chiarezza in amore. Dal 7 dicembre Venere sarà in opposizione: se qualcosa non va, meglio chiarire subito. Il nervosismo dominerà la scena, tra sabato e domenica, però, le cose miglioreranno. Per quanto riguarda il lavoro, non basta tirare fuori e mettere in bella mostra tutte le vostre qualità e capacità.

VERGINE

Cari Vergine, questo cielo è stimolante, avete proprio bisogno di famiglia, di casa! I nuovi amori sono molto promettenti e nascono sotto l’influsso molto sensuale di Venere. Per quanto riguarda il lavoro, stelle indecise, sarete voi ad avere una minore voglia di mettervi in gioco.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 NOVEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: un incontro in un ambiente insolito con una persona nuova può diventare una storia d’amore.