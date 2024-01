Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 12 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 12 gennaio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore non sarete molto pazienti con le persone, le perplessità domineranno. Tranquilli: presto recupererete. Se vedete che qualcuno resta contro di voi oppure ci sono delle persone che mettono alla prova la vostra resistenza fisica, cercate di allontanare la problematica alla fonte.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 gennaio 2024), vi attende un’altra giornata produttiva. Entro due mesi dovrete prendere una decisione, soprattutto se qualcuno non vi ha dato quello che desiderate oppure se ci sono questioni di lavoro rimaste in sospeso.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questo momento potrebbe esserci qualche tensione di troppo nella vostra vita. Dovete essere molto prudenti nelle relazioni, potreste sentirvi un po’ fiacchi. Ogni tanto capita di vivere momenti di tensione, questo perché amate la libertà e quando vi accorgete che qualcuno cerca di manipolarvi vi allontanate rapidamente. L’opposizione di Venere potrebbe generare qualche conflitto nelle coppie di lunga data…

CANCRO

Cari Cancro, quella in arrivo è una di quelle giornate in cui bisogna prendere le distanze dalle provocazioni, la Luna opposta genera qualche dubbio. Questo mese si chiude con qualche problematica d’amore di troppo. Chi si è chiuso un po’ troppo potrà parlare, liberare qualche momento di insicurezza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 12 gennaio 2024), dopo una crisi d’amore e una situazione di grande incertezza qualcuno potrà riscoprire i sentimenti. L’unica problematica può nascere per chi da molto tempo vive con una persona che non ama più. Molti di voi stanno per vivere un periodo innovativo nell’ambito del lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, le stelle favoriscono quelli che hanno più voglia di stare accanto alla gente, adesso c’è più voglia di parlare e confrontarsi. Eventuali perplessità in amore potranno essere risolte alla fine del mese. Per quanto riguarda il lavoro, questo momento resta interessante per iniziare a valutare le situazioni che dovete spingere.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: vi attende un’altra giornata produttiva.