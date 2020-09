Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 12 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 12 settembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 12 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di domani sarà una giornata paradossale, perché Venere è favorevole eppure non troverete pace in amore. Occhio al temperamento, evitate eccessi di aggressività.

TORO Cari Toro, quella di domani sarà una giornata un po’ turbolenta in amore secondo Paolo Fox, il consiglio è di evitare di agitare ulteriormente le acque se sapete di navigare con gli squali. Nel campo professionale inizia a muoversi qualcosa di interessante.

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di domani sarà una giornata promettente, arriva un miglioramento soprattutto nel campo sentimentale, evitate di gettarvi subito nello sconforto, non prendete male ogni rifiuto, cercate di scavare a fondo e capire perché il partner si comporta in un determinato modo, un motivo ci sarà.

CANCRO

Cari Cancro, quella di domani secondo il guru delle stelle sarà una giornata di forte emotività per il vostro segno, avete tanta voglia di innamorarvi, e allora non perdete tempo, lanciatevi nel mondo degli appuntamenti, frequentate persone nuove e belle.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox Venere entra nel segno e stimola la sfera sentimentale, in famiglia gestite bene i rapporti con i vostri cari, soprattutto chi ha figli, meglio evitare gli scontri diretti. Coltivate bene le nuove storie.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è in buon aspetto, sono favoriti i nuovi incontri, avete molte questioni burocratiche da risolvere, ma riuscirete a cavarvela.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: Venere è nel segno e vi aiuta in amore, gestite al meglio le novità.

