Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 17 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 17 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, giornata interessante, Ariete, perché ti mette davanti a una scelta che rimandi da tempo. Non è il momento di correre, ma di capire dove stai andando. In amore serve più ascolto: chi ti è vicino vuole sentirsi coinvolto. Sul lavoro qualcosa si sblocca nel pomeriggio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 17 dicembre 2025), oggi il cielo ti invita alla pazienza. Non tutto si può controllare, e forse è proprio questo il tuo nodo. In amore c’è bisogno di rassicurazioni, mentre sul lavoro una risposta tarda ad arrivare ma non è negativa. Serata migliore della mattina.

GEMELLI

Cari Gemelli, con la Luna che stimola parole e idee. Attenzione però a non dire tutto quello che pensi. In amore chiarimenti utili, soprattutto per chi vive una relazione altalenante. Buone notizie sul fronte pratico.

CANCRO

Cari Cancro, sei più sensibile del solito e questo può essere un’arma a doppio taglio. Usa l’intuito, ma non farti trascinare dalle paure. In amore serve dolcezza, nel lavoro meglio evitare discussioni inutili. Riposo necessario.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 17 dicembre 2025), giornata di forza e determinazione. Ti senti più sicuro e questo si vede. In amore c’è voglia di primeggiare, ma ricorda che non è una gara. Sul lavoro puoi ottenere un piccolo successo personale.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo ti chiede di rallentare. Troppe cose tutte insieme rischiano di confonderti. In amore evita l’eccesso di analisi. Sul lavoro meglio rimandare decisioni importanti. Serata più distesa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: giornata di forza e determinazione. Ti senti più sicuro e questo si vede.