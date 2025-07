Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 28 luglio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 29 luglio 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la settimana parte con una bella spinta energetica. Il Sole ti rende protagonista, e Marte rafforza il tuo desiderio di azione. È il momento giusto per portare avanti un progetto personale. In amore, meglio evitare discussioni inutili: lascia parlare il cuore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 29 luglio 2025), giornata di riflessione. Non è il momento di forzare le cose, ma piuttosto di osservare e ascoltare. Saturno ti chiede rigore, ma Venere aiuta nei rapporti personali. Se qualcosa ti ha deluso, è il momento di cambiare prospettiva.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle sono dalla tua parte, ma attenzione ai troppi impegni. Rischi di dire sì a tutto e poi restare senza fiato. Ottimo momento per i contatti e le idee brillanti, soprattutto in ambito professionale. In amore torna la voglia di giocare.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni oggi ti rendono vulnerabile ma anche più autentico. La Luna parla direttamente al tuo cuore: ascoltala. Chi ha vissuto una crisi sentimentale può ora risanare. Sul lavoro c’è da tenere i nervi saldi: non tutto è come sembra.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 29 luglio 2025), con il Sole nel tuo segno sei raggiante! Hai voglia di riprendere il controllo e lo farai, ma non dimenticare chi ti è stato accanto nei momenti difficili. In amore sei magnetico, ma evita giochi di potere. Le conferme arrivano presto.

VERGINE

Cari Vergine, giornata produttiva. La tua mente è lucida e pratica, come piace a te. Ottimo momento per risolvere questioni economiche o burocratiche. L’amore? Potrebbe sorprenderti se lasci da parte il bisogno di controllare ogni cosa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: la mente è lucida e pratica, come piace a te. Ottimo momento per risolvere questioni economiche o burocratiche.