Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 13 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 13 aprile 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 13 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox la giornata di domani vede ancora un po’ di stanchezza albergare in voi. Non mancano infatti i momenti difficili e le tensioni. Anche se sono giornate di festa, avreste bisogno di riposare. Cercate allora di non farvi prendere da polemiche inutili e discussioni pretestuose. Rimuginare cose del passato non fa sempre bene. Qualche difficoltà anche sul piano economico.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovete cercare di capire cosa provate realmente, quali sono le vostre emozioni e cosa alberga nelle persone che vi circondano. Se avete conosciuto da poco una persona ma ne siete molto presi, può essere il momento di ufficializzare la relazione. Qualche ripensamento sul lavoro.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di domani vivete un buon periodo per quanto riguarda i sentimenti e l’amore. Il momento di prendere scelte importanti è arrivato, sta a voi decidere se fare un passo in avanti in una relazione o meno. Buon momento anche nel lavoro: potete finalmente ottenere di più, ma occhio a non spendere troppo.

CANCRO

Secondo Paolo Fox, cari Cancro, quella di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox per voi sarà una giornata con tanta agitazione e nervosismo da tenere a bada. Cercate allora di mantenere la calma, senza rovinarvi la vita o perdere il sonno inutilmente. Soprattutto con i vostri familiari o con il partner, evitate di parlare a sproposito altrimenti poi potreste pentirvene.

LEONE

Cari Leone, siate positivi e cercate di non soffermarvi troppo sui problemi che state vivendo. Questo non è certo un periodo facile per nessuno, ma voi cercate di non diventare aggressivi. Chi è single da lungo tempo potrebbe ritrovare la voglia di amare. Se invece frequentate una persona da un po’, forse è il momento di ufficializzare questa relazione.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la vostra giornata siete molto polemici e aggressivi, per cui potreste far arrabbiare qualcuno. Sul lavoro quindi occhio a discussioni con i colleghi. In amore, dopo un periodo turbolento, migliorano le cose nei rapporti con il partner.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dei Gemelli: le cose migliorano soprattutto dal punto di vista sentimentale: prendete scelte importanti. Bene anche il lavoro.

