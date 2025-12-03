Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 4 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 4 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, le stelle di questo periodo intensificano il desiderio di stare vicino al partner, non mancheranno momenti di complicità e passione con Venere a favore. Per quanto riguarda il lavoro, le proposte che riceverete nelle prossime settimane possono essere interessanti e gestibili. Curate i contatti, gli incontri e le opportunità che provengono da ambienti nuovi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 4 dicembre 2025), evitate di trascinare vecchi problemi: potete dare il via ad una fase di rinnovamento. Dicembre va vissuto come fosse un mese di investimento sul piano dei sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, chi deve affrontare vecchi rivali o situazioni competitive avrà bisogno di pazienza: prima di gennaio sarà difficile ottenere cambiamenti o revisione di accordi.

GEMELLI

Cari Gemelli, potrebbe essere il momento di fare una pausa per capire cosa desiderate davvero nelle relazioni. Chi frequenta una persona impegnata potrebbe non ottenere soddisfazioni immediate… Capitolo lavoro: prima di firmare contratti o assumere impegni, è importante discutere a fondo tutti i dettagli. Rinnovi e cambiamenti sono previsti nei prossimi tre mesi e richiedono supporto da chi ha più esperienza.

CANCRO

Cari Cancro, il periodo è favorevole a incontri, anche brevi, mentre progetti di convivenza potrebbero essere rimandati. Siete a un punto di svolta importante: il modo migliore per affrontare questa fase è prendere in mano la situazione. Per quanto riguarda il lavoro, le preoccupazioni maggiori possono riguardare conflitti con colleghi o ambienti di lavoro difficili.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 4 dicembre 2025), nelle nuove relazioni è importante mantenere il senso della realtà: evitate di attribuire significati profondi a semplici avventure. I giovani e i single sono favoriti, così come le coppie consolidate che vivono momenti di armonia. Gli incontri più interessanti avverranno proprio in questi giorni con Venere, Marte e Sole favorevoli. Capitolo lavoro: dovete muovervi con decisione e affrontare frequenti spostamenti, beneficiando di ottime protezioni durante i viaggi.

VERGINE

Cari Vergine, non cercate la felicità lontano: anche i sogni più ambiziosi possono realizzarsi nel vostro ambiente quotidiano. Venere nervosa cerca conferme, stimolando riflessioni sui rapporti affettivi. I giorni 4 e 5 saranno particolarmente agitati dal punto di vista fisico ed emotivo. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo chiede un attimo di pazienza, a metà settimana soprattutto. Se emergono contatti favorevoli, è consigliabile riflettere bene senza agire impulsivamente, c’è chi è in attesa di una liberazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: il periodo è favorevole a incontri, anche brevi, mentre progetti di convivenza potrebbero essere rimandati.