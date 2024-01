Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 11 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 11 gennaio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, grazie al benevolo influsso della Luna la giornata di domani, 11 gennaio, si rivelerà molto profittevole nel lavoro ma non solo. State acquisendo maggiore autorevolezza e ci saranno tutte le condizioni per elaborare strategie efficaci per il vostro futuro. Non dovrete farvi prendere dalla fretta…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 11 gennaio 2024), state finalmente raccogliendo i frutti di tutto il lavoro che avete svolto in passato. Dovrete cercare di concentrare le vostre energie sulle cose che contano veramente, evitando di sprecarle in situazioni che non portano da nessuna parte. Nel fine settimana in arrivo dovrete concedervi una pausa per evitare di accumulare troppa stanchezza.

GEMELLI

Cari Gemelli, problemi di comunicazione con il partner in vista. Anche per via di una situazione astrologica non propriamente favorevole ai sentimenti. Cercate di moderare le parole evitando di dire cose di cui potreste pentirvi. Per quanto riguarda il lavoro, il supporto di colleghi o collaboratori sarà molto importante per raggiungere dei traguardi importanti.

CANCRO

Cari Cancro, in questo momento non dovreste crearvi attese ececssive soprattutto per quanto riguarda l’amore. I single che hanno conosciuto una persona nuova e intrigante dovrebbero cercare di dosare bene ogni gesto… Non trascurate il lavoro!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 11 gennaio 2024), Saturno vi porterà a cancellare o a mettere da parte tutto ciò che per voi è causa di sofferenza o di frustrazione. Non è questo il momento giusto per farvi angosciare da quelle persone che portano solo problemi o tensioni. Siete molti inquieti in questi momento e fate fatica a gestire le vostre emozioni.

VERGINE

Cari Vergine, quello attuale è un periodo piuttosto incerto e lastricato di problemi, ma nonostante ciò voi siete sempre una roccia imperturbabile e nulla frena il vostro entusiamo e la vostra voglia di emergere.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: state finalmente raccogliendo i frutti di tutto il lavoro che avete svolto in passato.