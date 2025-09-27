Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 28 settembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 28 settembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete voglia di fare, di cambiare, di mettervi in gioco. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano novità che possono rimettere in movimento una situazione ferma da tempo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 28 settembre 2025), periodo di stabilità in arrivo: le stelle vi sostengono nelle scelte pratiche. In amore, qualche tensione passeggera: basta poco per chiarire. Weekend ideale per dedicarvi a voi stessi e ricaricare le batterie.

GEMELLI

Cari Gemelli, telefonate, incontri, nuove idee. La vostra mente è velocissima, ma rischiate di fare troppe cose insieme. Mettete ordine nelle priorità: concentratevi su quello che conta davvero. Le coppie vivono un momento di complicità, ma solo se si evitano polemiche inutili.

CANCRO

Cari Cancro, riprendete quota dopo un periodo di stanchezza. Le stelle vi regalano energia e determinazione: è il momento giusto per osare di più. In amore torna la passione: single favoriti, le storie nuove possono partire in modo travolgente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 28 settembre 2025), periodo di introspezione: sentite il bisogno di capire cosa volete davvero, soprattutto nelle relazioni più strette. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono conferme attese da tempo. Weekend perfetto per stare con chi amate e sentirvi al sicuro.

VERGINE

Cari Vergine, giornate di riflessione e riorganizzazione: sentite il bisogno di mettere ordine, di pianificare, di capire dove state andando. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alle distrazioni, ma è un buon momento per definire accordi o chiudere trattative.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: riprendete quota dopo un periodo di stanchezza. Le stelle vi regalano energia e determinazione.