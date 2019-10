Oroscopo oggi: domenica 20 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Molti italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno e le previsioni riguardo al proprio segno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, domenica 20 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, domenica 20 ottobre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Giornata discreta per i nati sotto il segno dell’Ariete, in particolare per quanto riguarda i rapporti col prossimo. Avete da contrastare un Plutone lievemente imbronciato dal segno del Capricorno (tecnicamente ostile all’Ariete) e dunque stare attenti a non raccogliere alcune provocazioni che possono provenire dagli ambiti più svariati.

Toro

La configurazione astrologica di questo domenica di ottobre appare un po’ ambigua per i Toro. Mercurio, cui si aggiunge anche l’affascinante Venere, sono tecnicamente maldisposti e vi possono far avvertire dei momentanei cali di energia, farvi inciampare in nervosismi. Un umore altalenante può interessarvi per buona parte della giornata.

Gemelli

Secondo l’oroscopo, oggi per i Gemelli si prevede un’atmosfera nell’ambito amicale molto congeniale tanto da farvi esibire in battute umoristiche in ogni occasione. Nettuno contrario se siete della seconda decade, vi può, però far compiere qualche passo falso nella gestione dei vostri guadagni. Fate attenzione a dove mettete i vostri soldi.

Cancro

I pianeti che questa domenica sono alleati fedeli sono tanti, dalla Luna a Mercurio da Urano ai magici Venere e Nettuno: tutti vi doneranno una rapida fortuna in mosse indovinate, tanto in campo sociale quanto nella sfera del privato. La vostra proverbiale intuizione vi consentirà un fiuto particolare, essenziale per un affare economico, ora promettente, e che si rivelerà decisamente fruttuoso nel futuro.

Leone

Cari Leone, il pieno autunno vi illumina dei vostri colori più belli e solari: sarete vitali, pimpanti, capaci di trascinare amici e parenti nella vostra radiosa vitalità. Marte specie se siete nati tra il 5 e il 9 di agosto vi invita a tuffarvi in svariate attività fisico-agonistiche, ma voi non esagerate e preferite gli sport più slow.

Vergine

Secondo l’oroscopo di oggi, i Vergine godranno di un bel parterre planetario: da Venere a Mercurio, dalla Luna a Urano da Plutone a Saturno. Le vostre imprese amatorie, riguardanti la carriera e la gestione del denaro possono, di fatto, incontrare i favori della buona sorte. Tuttavia, il vostro carattere incline alla prudenza non vi abbandona, consentendovi di non esagerare in troppe richieste da fare al destino.

Bilancia

Cari Bilancia, vi distinguete in ogni campo per il vostro carisma, la sicurezza di gusto e la capacità di offrire sostegno agli altri. È Venere, la dea in domicilio principale nel vostro segno, ora in posizione moderatamente positiva dal segno dello Scorpione, a offrirvi questi doni che usate con il consueto garbo e la sobrietà. E il fine settimana è da segnalare come moderatamente soddisfacente per quasi tutti i rappresentanti del segno.

Scorpione

Mercurio e Plutone, i signori del vostro segno, il primo in congiunzione in Scorpione, il secondo in bell’aspetto dal Capricorno, esaltano oggi l’acume, la capacità di vedere lontano e osservare quel che agli altri sfugge.

Sagittario

Durante la giornata di oggi per i Sagittario si alza considerevolmente il livello dell’intelligenza facendo in modo di applicarla con successo in ogni settore della vita. Saturno benefico dal vicino del Capricorno, sta sviluppando ora il lato intellettuale di voi stessi e può rendervi più sedentari del solito.

Capricorno

Cari Capricorno, una felice combinazione astrale inaugura un fine settimana per voi soddisfacente. I più fortunati saranno i nati nella seconda decade, che si godranno la benevolenza di Mercurio e Nettuno, rispettivamente nei due segni d’Acqua alleati del Capricorno: lo Scorpione e i Pesci.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di oggi, procedete spediti verso i vostri obbiettivi, senza curarvi di alcuni malumori che ancora vi orbitano attorno. Mercurio, ospitato nel segno nemico – amatissimo dello Scorpione, continua infatti a remarvi contro specie se appartenete alla seconda decade, seminando ostacoli in campo familiare e nel settore dei rapporti quotidiani in genere.

Pesci

Cari Pesci, la sensibilità di cui date prova vi rende amabili e ricercati nel gruppo di amici che frequentate. I riflettori sono puntati sulle persone care che vi ruotano attorno in questa giornata di festa.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

