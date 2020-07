Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 3 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 3 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, c’è chi proverà a tutti i costi di mettervi il bastone fra le ruote, sia in amore che sul lavoro. Voi cercate di non dare peso alle sue illazione e guardare dritto, seguendo la vostra strada. Non fatevi troppo condizionare da quello che dicono o pensano gli altri e fate quello che ritenete giusto fare.

Toro

Cari Toro, attenzione nei rapporti interpersonali. Potrebbero esserci discussioni con qualcuno che vi sta attorno, e il cui comportamento ritenete essere un problema. Parlateci con calma e diplomazia, in modo che questa persona possa migliorare il suo atteggiamento e non ripetete più certi errori.

Gemelli

Amici del Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi dovete aprirvi maggiormente all’amore e ai sentimenti, senza farvi troppi problemi su quelle che potrebbero essere le conseguenze. Per cui se c’è una persona che vi piace, non abbiate paura a dirglielo. Non tutti sono d’accordo con il vostro operato, ma voi lasciateli parlare e andate per la vostra strada.

Cancro

Cari Cancro, una giornata all’insegna della tensione e del nervosismo, per cui cercate di parlare il meno possibile, altrimenti potreste dire cose di cui vi pentirete e litigare con le persone a voi care. Se avete progetti importanti in ballo, meglio se li tenete per voi stessi, senza fare troppi proclami in giro. Gli invidiosi, infatti, non mancano.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko oggi è una giornata davvero decisiva per i vostri progetti. Se state lottando per costruire qualcosa di importante, dovete accettare che possano esserci degli ostacoli sul vostro cammino, ma voi andate avanti per la vostra strada. Qualcuno potrebbe frenare il vostro entusiasmo dicendovi che state sbagliando: non dategli retta.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, se c’è qualcosa che non vi sta bene, non fatevi troppi problemi a dirlo serenamente. Meglio essere sinceri che fingere con le persone a cui volete più bene. Questo ovviamente non vuol dire ferire gli altri o essere cattivi, per cui ponderate bene le parole prima di aprir bocca. Altrimenti otterrete l’effetto opposto, cioè quello di inimicarvi chi vi sta vicino.

Bilancia

Cari Bilancia, nei prossimi giorni dovrete affrontare sfide non da poco per il vostro futuro successo, per cui cercate di mantenervi riposati e in forma, e soprattutto con la mente sgombra da cattivi pensieri. Con il vostro cervello e la vostra diplomazia riuscirete a vincere le sfide più ardue che vi si presenteranno innanzi.

Scorpione

Cari Scorpione, una persona a voi molto amica vi darà oggi informazioni importanti e delicate che vi faranno sobbalzare. Non prendete però tutto come oro colato, ma verificate quanto vi viene detto. Altrimenti rischiate di intraprendere azioni di cui poi vi pentireste. In quel modo fornirete poi un assist a chi vi vuole male.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko dovete affidarvi ai saggi consigli di chi vi vuole bene, soprattutto sul lavoro. Un collega che cvi è amico potrebbe infatti aiutarvi a ritrovare la bussola, specie se ultimamente avete la sensazione di aver perso la strada da seguire. Inoltre questa persona potrebbe sapere delle cose che voi non sapete, per cui fidatevi e comportatevi di conseguenza.

Capricorno

Amici del Capricorno, ultimamente avete molte incertezze, soprattutto sul lavoro, e un comportamento piuttosto ondivago, a volte scontroso, a volte affettuoso. Un modo di fare che allontanerà chi vi vuole bene, perché proprio non riuscirà a capire da che parte state. A volte è meglio fare un passo indietro e ascoltare i consigli di chi vi vuole bene.

Acquario

Cari Acquario, vi siete impelagati e bloccati in una situazione che mentalmente vi sta portando via tempo ed energie, ma che in realtà è meno grave di quanto voi immaginate. Inutile dunque farne un dramma o piangersi addosso, anche se a molte persone questo atteggiamento piace molto. Voi cercate di essere superiori.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi questo è un periodo molto fortunato per il vostro segno secondo le stelle. Favoriti in particolare i progetti artistici e creativi, per cui lavorate affinché nei prossimi giorni possiate realizzare i vostri sogni. Impegnatevi per creare qualcosa di bello e non scontato.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 3 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 3 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 3 luglio 2020