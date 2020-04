Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 3 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 3 aprile 2020:

Ariete

Cari Ariete, utile l’ultima scossa della Luna in Cancro, da oggi siete più sicuri delle vostre decisioni. La protezione di Venere vi preannuncia ottime prospettive per il futuro, avete tanti progetti in testa, il Sole nel vostro segno unito a Marte in trigono insieme a Saturno baciano la data del vostro compleanno e guardano all’amore con occhi a cuoricino.

Toro

Cari Toro, secondo Branko Venere esce dal vostro segno, ma non vi abbandona, sarà in Gemelli fino ad agosto e questo per voi significa denaro, denaro, denaro. Siete fortunati anche grazie all’influsso di Giove tra oggi e domani insieme a questa Luna che crea un po’ di pesantezza fisica, non aiuta con le questioni famigliari, ma saprete cavarvela. Seguite un’alimentazione equilibrata, in questo periodo avete esagerato.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi di Branko Venere, la dea della fortuna e dell’amore, entra nel vostro segno e resterà fino ad agosto. Marte in trigono fino alla metà di maggio in questo periodo troverà l’amore anche chi non ci pensava o sperava più. Dopo Pasqua potrete intraprendere tutte le battaglie che volete.

Cancro

Cari Cancro, secondo Branko il vostro risveglio ha il sapore del bacio della Luna, come succede dopo il distacco di un amante, ci resta addosso il suo profumo, il suo odore. Questo weekend sarà all’insegna di una grande Luna, che in Leone sarà più professionale, interessata agli aspetti materiali del rapporto. Sole-Giove in aspetto poco piacevole per la famiglia ed esasperante per la salute.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko questa sera nasce una bizzarra situazione sentimentale per voi, Marte opposto, ma Venere diventa positiva in Gemelli e prende posizione agevolata per il vostro oroscopo, influenza bene anche le relazioni professionali. Avvertirete un cambiamento importante dopo la metà di maggio, quando Marte arriva in Pesci e non vi lascerà più soli, tenetevi pronti alle novità già da Pasqua.

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko le difficoltà che incontrate in questo periodo sul campo professionale per voi non possono che essere stimolanti, non vi piegate così facilmente, nella tela del ragno cadrà qualcun altro. Mercurio resta in Pesci fino a sabato 11 e agita le acque del matrimonio, da oggi si associa anche Venere, la stella dell’amore che vi ha offerto tanto aiuto mentre era in Toro invece da stasera va in vacanza in Gemelli fino ai primi di agosto.

Bilancia

Cari Bilancia, il primo quarto in Cancro è ormai passato, siete entrati nella seconda fase difficile di questa primavera e tra oggi e domani la Luna sarà molto diversa, arriverà in Leone e accenderà uno strano desiderio in voi, porterà a galla anche vento di nostalgia per luoghi, viaggi, gite, amicizie. La vostra eleganza comincia ad essere sotto un nuovo potente riflettore, Venere inizia il suo transito in Gemelli e sarà splendido per l’amore.

Scorpione

Cari Scorpione, siete bloccati in un limbo di incertezza e difficoltà, il vostro spirito critico e il vostro istinto vi permettono di analizzare la faccenda con occhio realistico. Non sarete compresi da tutti, ma le vostre intenzioni saranno premiate alla fine. Luna in Leone non garantisce condizioni fisiche smaglianti, ma stimola la vostra indisciplina e un’allergia ai medici.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko Luna in Leone per questi due giorni sarà opposta a Marte in Acquario, accelera e facilita chi deve mettere al mondo un nuovo, piccolo essere umano. Una combinazione utile anche ai nuovi amori, che favorisce una potente attrazione fisica.

Capricorno

Cari Capricorno, passata la Luna in primo quarto, che ha scosso le collaborazioni, è arrivato il momento della terza fase lunare contraria al vostro segno, si ballerà un po’. Le iniziative che ora sono nell’aria prenderanno vita, concluderete la primavera con un successo morale e finanziario. Giove nel segno e con altri quattro pianeti importanti a vostro favore è inevitabile.

Acquario

Cari Acquario, Luna in Leone in opposizione contiene anche messaggi molto positivi, ma l’opposizione con Marte e Saturno va guardata con sospetto. Tenete da parte i bollenti spiriti, almeno fino alla domenica delle Palme, parlate di meno al telefono per evitare pericolose gaffe. Venere stasera inizia un ottimo aspetto con Marte che vi porterà un nuovo amore.

Pesci

Cari Pesci, secondo Branko dovete impegnarvi di più, approfittate di Mercurio nel segno fino a sabato 11, da stasera la Luna arriva in Leone e può diventare simbolo del vostro successo o un ribaltamento clamoroso nelle collaborazioni. Giove suggerisce l’assistenza di un notaio.

