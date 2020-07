Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Branko, se avete programmato le ferie da oggi, avrete a disposizione ancora qualche giorno per la vostra attività professionale, alcune inattese occasioni in campo d’affari. La Luna transita in Vergine, ottima anche per le cure del corpo tra sabato e domenica, Sole in Leone riscalda il vostro Marte e rende calorosa Venere in Gemelli, momenti indimenticabili per l’amore e aiuti preziosi in campo domestico.

Toro

Cari Toro, siete sotto la protezione costante dei pianeti lenti, che possono cambiare il corso di una vita se abbiamo voglia o necessità. Urano nel segno porterà qualcuno di voi nello spazio, ora qui sulla Terra favorisce i vostri profitti, soldi che arrivano senza neanche il vostro diretto intervento, fate bene a seguire personalmente tutte le questioni burocratiche. Ce la farete.

Gemelli

Cari Gemelli, dall’inizio della primavera secondo Branko non avete preso un attimo di pausa, soprattutto da aprile quando Venere è entrata nel vostro segno, trovando poi forza in Marte in Ariete, ancora di più con il Sole in Leone, da oggi però sarete obbligati a fermarvi, un calo nella salute o un richiamo dalla famiglia. La Luna in Vergine opposta a Nettuno quadrata a Venere è un’atmosfera poco romantica pure per gli innamorati di fresca data.

Cancro

Cari Cancro, le imprese avviate finora tra le due Lune nuove del vostro segno hanno già dato segnali positivi, tenete però presente che il vostro successo è anche legato a quello altrui, quindi tenete d’occhio le collaborazioni ed evitate situazioni di conflitto. Dovete cercate di evitare nuovi scontri, la situazione ambientale rimane di fuoco.

Leone

Cari Leone, appena iniziata la vostra stagione e siete già circondati da persone che sperano di ricavare qualcosa anche per loro stesse. Nella stagione giusta sarete Babbo Natale, ora è importante indirizzare la vita verso un futuro diverso.

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko non dovreste esagerare con il malcontento. La perfezione e la precisione fino alla noia non può esserci quando c’è il disturbo di Venere contro Nettuno, molto spesso i due producono fumo e niente arrosto e deprimono in amore, ma questi due influssi sono gli unici non positivi.

Bilancia

Cari Bilancia, dopo tutto quello che avete dovuto sopportare in primavera, soprattutto nel mese del Cancro, in soli due giorni di Sole in Leone potete già considerare questo un vostro weekend perfetto, siete sempre sottoposti al bombardamento di Marte e Mercurio e tre pianeti in Capricorno che descrivono casa vostra.

Scorpione

Cari Scorpione, godetevi i momenti di riposo e relax fisico, il corpo registra subito la negatività del Sole in Leone, ancora più insidioso in contrasto con Urano, entrambi in scontro con la Luna, quando lunedì entra nel vostro segno, ma sarà la Luna fortunata e creativa perché dovete arrivare a quell’appuntamento in ottima forma.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko se avete perduto qualche occasione professionale Venere in opposizione non tocca soltanto il matrimonio, ma si intromette in qualunque rapporto stretto, ma non temete, un altro treno è pronto a partire. Sole in Leone, binario numero 9, tra domani e domenica in ottimo aspetto con la Luna in Bilancia, un transito delizioso per i rapporti di amicizia.

Capricorno

Cari Capricorno, avvistamenti nel vostro cielo, ma la situazione è creata dall’opposizione di Mercurio in Cancro, fino all’altro giorno anche del Sole, che crea confusione in campo professionale, soprattutto nelle collaborazioni. Non avete neanche la giusta energia per reagire, vist ala posizione di Marte in Ariete, ragione per cui le stelle consigliano di programmare domani e domenica completo relax.

Acquario

Cari Acquario, avete avvertito l’inizio del Leone perché l’ingresso del Sole ha coinciso con la presenza della Luna, ma già da oggi va meglio, la Luna è in Vergine, passaggio utile nel lavoro e iniziative di commercio, soprattutto dal punto di vista creativo, arrivano idee a sorpresa, non solo questioni tecniche e matematiche.

Pesci

Cari Pesci, le fasi lunari nel segno del Leone che nobilita il vostro lavoro saranno tutte positive per voi a partire dal primo quarto in Scorpione che nasce il 27. Inizia il fine settimana con la Luna ancora in Vergine opposta a Nettuno e provoca agitazione nelle collaborazioni. Potreste avvertire un po’ di debolezza nella salute.

