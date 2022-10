Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 21 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 21 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi – 21 ottobre 2022 – ha una marcia in più, gli altri saranno pieni di ammirazione nei vostri confronti e sarà possibile instaurare dei legami davvero profondi.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete voglia di staccare la spina evadendo dalla quotidiana routine! Perché durante la giornata non vi concedete una bella passeggiata all’aria aperta?

Gemelli

Cari Gemelli, attenzione a qualche screzio di troppo con il partner. Se c’è qualcosa che non va, meglio essere chiari ed evitare che un certo dissapore vada per le lunghe.

Cari Cancro, durante la giornata di oggi – 21 ottobre 2022 – potrebbero esserci delle discussioni in famiglia, cercate di mantenere la calma e analizzate la situazione da diversi punti di vista.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 21 ottobre 2022), bel cielo se desiderate mettere in cantiere un progetto rimasto in stand by da troppo tempo. Favoriti i contatti con altre città!

Vergine

Cari Vergine, se siete soli guardatevi intorno, il vostro charme durante la giornata di oggi non passerà inosservato e potreste ricevere delle belle conferme.

Bilancia

Cari Bilancia, avete bisogno di maggiori garanzie da parte del partner. Se c’è qualcosa che non va, fatevi coraggio e parlatene!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, durante le prossime ore gli occhi saranno puntati su di voi! La vostra intraprendenza e vivacità vi metteranno in un’ottima luce.

Sagittario

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore potreste essere più stanchi del solito, meglio ricaricare le batterie con una rigenerante passeggiata all’aria aperta!

Capricorno

Cari amici del Capricorno, anche se ultimamente con il partner c’è stato da discutere, adesso staccate la spina e concedetevi un meritato momento di relax.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 21 ottobre 2022), potreste approfondire una conoscenza interessante, non lasciatevi scappare l’occasione. Se sono rose fioriranno!

Pesci

Cari Pesci, vorrete maggiore chiarezza da parte del partner che talvolta vi dà l’impressione di non ascoltarvi, non perdete le staffe ma siate comprensivi.