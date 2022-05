Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, cercate di non alimentare tensioni inutili, ultimamente siete piuttosto polemici ma oggi – venerdì 20 maggio 2022 – non ne avete davvero motivo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, vi piace quello che fate ma talvolta è giusto delegare così da godersi un po’ di meritato riposo. Per quanto riguarda l’amore, se siete soli, guardatevi attorno!

Gemelli

Cari Gemelli, l’energia non vi manca, avete un’incredibile voglia di fare! Cercate però di non esagerare altrimenti arriverete a casa stremati, senza più energie da dedicare alla famiglia o agli affetti in generale.

Cancro



Cari Cancro, la vostra sensibilità alle volte può essere un’arma a doppio taglio, quest’oggi (20 maggio) cercate di stare lontani dalle polemiche.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 20 maggio 2022), la vostra determinazione verrà premiata, siete delle persone ostinate ed il frutto del vostro lavoro non tarderà ad arrivare. Coraggio!

Vergine

Cari Vergine, in queste ore di fine maggio siete un po’ sottotono, ultimamente gli impegni vi hanno letteralmente assorbito: avete bisogno di una pausa per ricaricare le batterie.

Bilancia

Cari Bilancia, cercate di non prendere le cose troppo di petto, altrimenti dalla ragione potreste – facilmente – passare al torto. Equilibrio e diplomazia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sarete protagonisti. Un bel fascino circonda la vostra persona, non è da escludere la possibilità di fare degli incontri interessanti…

Sagittario

Cari Sagittario, siete entusiasti dei nuovi progetti che state portando avanti, serve solo un po’ di attenzione alle spese. Il budget non è infinito…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete un po’ pensierosi in questo periodo. Probabilmente c’è qualche preoccupazione in famiglia. Cercate di staccare la spina, una passeggiata potrebbe aiutare molto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 20 maggio 2022), la stanchezza si farà sentire ma rimanete comunque in ottima forma, gli altri desidereranno stare in vostra compagnia.

Pesci

Cari Pesci, avete davvero una bella energia, cercate di sfruttarla al meglio e portate avanti le cose che ritenete davvero importanti!