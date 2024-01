Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 12 gennaio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 12 gennaio 2024:

Ariete

Cari Ariete, in questa giornata di quasi metà gennaio non avrete molto campo libero sia in amore sia sul lavoro. Nonostante ciò, potrebbero presentarsi nuove opportunità che potrebbero avere un impatto positivo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è un problema quando tendete a procrastinare, dovete essere più pragmatici, attivi e concreti. Ci sono persone che provano in tutti i modi a trascinarvi nella pigrizia, quindi è meglio seguire la testa e non la pancia.

Gemelli

Cari Gemelli, i nati del segno sono molto concreti ma allo stesso tempo molto nervosi. Potrebbero essere stimolati dal punto di vista dei risultati ottenuti nel lavoro o nello studio.

Cancro

Cari Cancro, brutte notizie: siete con la batteria quasi a terra, la situazione è da imputare a una mancanza di ritmo durante la settimana. Adesso, siete nella condizione di non poter più chiedere molto alle vostre residue energie. Riposate.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 12 gennaio 2024, ci sarebbero delle buone opportunità per rilassarsi, ma a voi va di farlo? Sarà importante non esporsi troppo in amore.

Vergine

Cari Vergine, questo sarà un periodo di successo per i nati sotto questo segno. Molti di voi potrebbero voler ridurre il carico di lavoro nel fine settimana, il che consentirebbe loro di avere una maggiore lucidità.

Bilancia

Cari Bilancia, è davvero un ottimo periodo dal punto di vista sentimentale, soprattutto per i cuori solitari che avranno l’opportunità di fare nuove conoscenze anche molto interessanti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non è proprio il periodo migliore della settimana. Molti di voi potrebbero essere poco lucidi in quanto ancora stanchi e un po’ distratti, di conseguenza poco operativi.

Sagittario

Cari Sagittario, volete uscire dalla monotonia giornaliera, preferite evadere pensando davvero poco al passato e alle questioni pendenti. Purtroppo, sarà necessario vivere nella routine…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, nel corso delle prossime ore potreste risultare un po’ noiosi agli occhi di colleghi e superiori… Meglio dedicarsi alla famiglia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 12 gennaio 2024), le stelle indicano una situazione di stallo sia per quanto riguarda l’amore sia per quanto riguarda il lavoro. L’unica cosa su cui concentrarsi sono le finanze che sono precarie a causa di alcune spese extra…

Pesci

Cari Pesci, i nati del segno potrebbero essere impulsivi ma non per questo frettolosi. L’importante è mantenere la costanza nei ritmi.