Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 luglio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 luglio2022:

Ariete

Cari Ariete, le cose ultimamente non sono andate per il verso giusto. Approfittate del weekend per ricaricare le batterie, soprattutto per quello che riguarda la mente e vedrete che la prossima settimana inizierà con un piglio decisamente migliore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete preoccupati da un incarico di responsabilità che vi è stato recentemente assegnato a lavoro. Avere un po’ di timore è normale, ma il vostro coraggio e la vostra tenacia vi aiuteranno a superare brillantemente qualsiasi difficoltà.

Gemelli

Cari Gemelli, in amore le cose vanno a gonfie vele. Purtroppo altrettanto non si può dire in campo professionale dove stato attraversando un periodo decisamente negativo. È arrivato il momento della svolta.

Cancro



Cari Cancro, qualche acciacco fisico che vi trascinate da tempo non vi da pace. Cercate di non strafare e vedrete che tutto si risolverà per il meglio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 9 luglio 2022), la stanchezza di un anno lavorativo inizia a farsi sentire. Le ferie sembrano un miraggio e questa situazione vi stressa un po’. Cercate di resistere, tra un po’ sarete in vacanza.

Vergine

Cari Vergine, le cose non sempre vanno come preventivato. Per questo motivo ora vi sentite delusi e sconfortati ma non è certo questo il momento di piangersi addosso. Fermatevi un attimo a riflettere e ripartite alla grande.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana che si è appena conclusa è stata perfetta sotto ogni punto di vista. Le ferie si avvicinano e voi non potreste sentirvi meglio di così. Attenzione solamente alla salute: qualche problemino fisico potrebbe guastarvi questo periodo assolutamente favorevole.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, i prossimi giorni saranno un po’ stressanti soprattutto a causa del lavoro. Voi dello Scorpione, però, non siete certo tipi da arrendervi così facilmente. Dimostrate a tutti di che pasta siete fatti.

Sagittario

Cari Sagittario, importanti novità in arrivo in ambito professionale. Quella promozione che bramavate da tempo è finalmente a un passo: pazientate solamente ancora qualche giorno.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, siete un po’ sconsolati: l’obiettivo che vi eravate prefissati sembra ancora troppo lontano da raggiungere. Non è questo il momento di mollare: dimostrate a tutti, ma soprattutto a voi stesso, che cosa significa essere tenaci.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 9 luglio 2022), il weekend si preannuncia divertente. Starete insieme ai vostri cari in giorni all’insegna della spensieratezza e del relax. Cosa volere di più?

Pesci

Cari Pesci, le vostre ferie sono inizialmente iniziate: ora è davvero il momento di staccare tutto e di pensare solamente al vostro benessere fisico e mentale. Buone vacanze!