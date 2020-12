Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 5 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 5 dicembre 2020:

Ariete

Amici dell’Ariete, oggi la Luna per voi favorevole. Avrete energia, vitalità e una grande voglia di amare. Un incontro casuale potrebbe trasformarsi per voi in un colpo di fulmine. Fatevi avanti senza starci troppo a pensare.

Toro

Cari Toro, vi aspetta una giornata frenetica. Provate a mantenere la calma, soprattutto se dovrete affrontare un guasto inaspettato a casa vostra. La Luna in opposizione potrebbe provocarvi infatti qualche piccola difficoltà.

Gemelli

Amici del Gemelli, tentate di organizzare la vostra serata in modo gradevole, ad esempio con una cena in compagnia del partner e degli amici più stretti. Secondo le previsioni di Branko, grazie alla Luna in aspetto armonico sarete socievoli e spassosi.

Cancro

Cari Cancro, per voi è in arrivo una giornata positiva, caratterizzata da forza, vitalità, e fiducia in voi stessi. Il consiglio di Branko, però, è quello di non strafare: in particolare, state attenti a non trasformare l’amor proprio in vanità.

Leone

Amici del Leone, oggi avrete molta voglia di fare. Per i single, potrebbero prospettarsi nuove conoscenze, mentre le coppie trascorreranno bei momenti insieme. Buone energie, anche sul lavoro, vi faranno brillare nel finesettimana.

Vergine

Cari Vergine, ad attendervi c’è una giornata non semplice. Per i single: attenzione al vostro comportamento. Nelle coppie, invece, potrebbe nascere qualche discussione. Energie buone, anche sul lavoro.

Bilancia

Amici della Bilancia, per voi l’oroscopo di Branko prevede una giornata positiva. Single, non vi arrendete, presto la situazione migliorerà. Sintonia col partner nelle coppie. Lavoro? Trovete al vostro fianco un alleato importante.

Scorpione

Cari Scorpione, la giornata richiederà il vostro massimo impegno. I single dovranno confrontarsi con qualche rivale. A chi ha una relazione di coppia, invece, toccherà dimostrare alpartner quanto è importante. Attenzione alle vostre mosse sul lavoro.

Sagittario

Amici del Sagittario, siete carichi per la giornata. Siete single? Vi impegnerete per conoscere qualcuno. Siete in una coppia? Cercherete di far funzionare le cose. Da Branko un consiglio per il lavoro: mettetevi in gioco e mostrate cosa siete in grado di fare.

Capricorno

Cari Capricorno, in arrivo una giornata impegnativa. Carico di dubbi per i single, mentre le coppie fronteggeranno questioni pratiche. Presto le cose sul lavoro miglioreranno, non fatevi abbattere.

Acquario

Amici dell’Acquario, oggi Branko vi suggerisce di fare attenzione. Se siete single, si potrebbe far avanti qualche vostro ex. Siete in una coppia? Provate ad ascoltare cosa ha da dire il vostro partner, privilegiando il dialogo e non lo scontro. Sul lavoro cercate di esserepiù disponibili.

Pesci

Cari Pesci, per voi è in arrivo una giornata di recupero. I single dovranno mettere ordine nella propria mente, mentre le coppie dovranno chiarire i dubbi avuti negli ultimi tempi sul proprio rapporto. Cercate di recuperare le forze anche sul lavoro.

