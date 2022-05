Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, cercate di non arrabbiarvi se qualcosa non è andato come avreste voluto. D’altronde, specie sul lavoro, fa parte del gioco. Nessuno vi regala niente, ricordatevelo. Ma voi con il vostro talento e le vostre qualità potete ottenere grandi cose. Al momento nulla è cambiato o ha preso la piega sperata, ma non demordete. Concentratevi su voi stessi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovete collaborare di più con chi vi circonda, perché altrimenti rischiate di commettere errori inutili. Approfittate per trascorrere del tempo con le persone amate, in particolare il partner. Magari in mezzo alla natura o al mare, visto il caldo. Potete allargare il vostro sguardo e ottenere grandi successi.

Gemelli

Cari Gemelli, ricevere il consiglio di una persona cara o anziana. Vi sembrerà banale o palloso, ma forse dovreste seguirlo. D’altronde spesso le persone di una certa età sono quelle che maggiormente danno saggi consigli e indicazioni frutto della loro esperienza. Rispettate alcune prospettive e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

Cancro



Cari Cancro, oggi potete riservarvi un momento per voi stessi e per la vostra calma. D’altronde il weekend serve proprio a ricaricare le pile. Cercate di capire da che parte state andando e cosa state combinando, ne va della vostra serenità. Va bene essere liberi, ma ciò non significa commettere errori inutili o madornali. Rimanete con i piedi per terra.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 28 maggio 2022), cercate di risolvere un problema di denaro che vi portare dietro da troppo tempo. Forse avete speso oltre le vostre possibilità e ora il piatto piange. Ma non temete, basta eliminare le uscite inutili e risparmiare un po’. Non accettate la prima soluzione che vi verrà presentata.

Vergine

Cari Vergine, oggi un collega avrà un atteggiamento dispotico e poco carino nei vostri confronti. Perderete quindi un po’ la pazienza. Notate un certo egoismo e una reazione proprio non vi è andata a genio. Concedetevi un po’ di spazio per capire chi siete, dove state andando e che strada avete intrapreso.

Bilancia

Cari Bilancia, tutto trascorrerà per il verso giusto. Potete fare grandi conquiste. Non ci sono ostacoli sul vostro cammino, ma ogni cosa va secondo i vostri calcoli. Ottimo no? Potete togliervi belle soddisfazioni e rimettervi in pista dopo un periodo complesso. Fate attenzione e mantenete la calma.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in una questione di coppia ci sono vari aspetti ancora da chiarire. Vedete le cose in maniera obiettiva e non prendetevela se qualcosa non è andata secondo i piani. Potete togliervi belle soddisfazioni. Ogni buona azione fatta verrà ripagata e ricompensata, prima o poi.

Sagittario

Cari Sagittario, se una persona non vi piace o non vi interessa, inutile andarci per forza a un incontro. Non avete tempo da perdere, per cui fate solo cose che vi piacciono e vi entusiasmano. Avete bisogno di svagarvi e riposare un po’, d’altronde il weekend è fatto proprio per questo. Oppure potreste decidere di andarci a quell’incontro e alla fine sarete felici.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, mettete troppi se e troppi ma in ogni cosa che dovete fare. Questo non è mai un bene, perché dovreste anche un po’ abbassare le pretese in certi campi. Non pensate che anche il vostro carattere è un po’ un problema? Dovreste un po’ lasciarvi andare e non essere così seriosi. Dimostrate a tutti le vostre qualità e virtù.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 28 maggio 2022), sul lavoro non cercate problemi dove non ci sono. Chi vi circonda potrebbe non apprezzare il vostro atteggiamento e finireste per litigare. Tutto sommato può essere molto controproducente. Siate cauti ed empatici. Ne avete bisogno.

Pesci

Cari Pesci, siate sensibili ed emotivi al punto giusto. Se avete un obiettivo, dovete dare il massimo per raggiungerlo, altrimenti poi finireste per pentirvene. Non dovete dare spiegazioni a nessuno, ma alla fine saprete togliervi belle soddisfazioni come sempre. Dedicate più tempo all’aspetto spirituale.